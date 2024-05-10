"أبل" تعلن دمجها الذكاء الاصطناعي في أجهزتها

تعمل شركة "أبل" الأمريكية على تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي في مختلف أجهزتها هذا العام، وتطوير رقائق عالية الجودة، مماثلة لتلك التي صممتها لحواسيب "ماك" العام الماضي.

ووفق وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، من المقرر أن تُتاح هذه الرقائق في خوادم الحوسبة السحابية المصممة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي سيتم تفعيلها في أجهزة أبل.

وستُتَاح ميزات بسيطة للذكاء الاصطناعي على أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك"، في خطة لا تزال تعمل "أبل" على تطويرها.

وحسب الوكالة، ستتضمن مهام الذكاء الاصطناعي، توفير ملخص للإشعارات الفائتة أو الرسائل النصية الواردة.

أمام المهام الأكثر تعقيدا، كإنشاء الصور أو تلخيص مقالات إخبارية طويلة وإنشاء ردود طويلة في رسائل البريد الإلكتروني، وتحديث المساعد الصوتي "سيري"، فإنها ستعتمد على تطوير رقائق الحوسبة السحابية.

وفي هذا الصدد، تعمل "أبل" على رقائق إلكترونية أكثر قوة، تشمل معالج الجيل التالي "M4"، كي تتمكن من دمجها في مجموعتها الكاملة من أجهزة "ماك".

ومن المقرر أن تكشف "أبل" عن استراتيجيتها الطموحة للذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين العالمي المقرر عقده في 10 يونيو/حزيران المقبل.