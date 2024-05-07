احذرْ من كتابة سيرتك الذاتية باستخدام "ChatGPT".. إليك الأسباب

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل: "ChatGPT" من "OpenAI" و"Google Bard" وغيرها مفيدة جدًا لجيل هذه الأيام، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بكتابة المهام أو الرسائل التعريفية للوظائف.

وأصبح هذا الجيل المولود، بين عامي 1996 و2012، والمعروف بجيل "Z" بالفعل يعتمد بشكل كبير على أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لإنشاء رسائل تعريفية وطلبات عمل.

كتابة السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

تم تصميم أدوات كتابة السيرة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز عملية كتابة السيرة الذاتية من خلال تحليل الأوصاف الوظيفية، واقتراح المحتوى ذي الصلة، وتحسين الكلمات الرئيسة، وإنشاء سير ذاتية مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم، ومتطلبات الوظيفة المطلوبة.