تلقت تقنيات الذكاء الاصطناعي قبولا واستحسانا لدى الكثيرين، إلا أن هناك تجربة مثيرة اُتهم فيها برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT قد تغضب النساء، بعد أن بات منحازاً ضدهن.

فقد وُجِه لـ ChatGPT تهمة الانحياز جنسياً إلى الرجال أكثر من النساء، بعد أن طُلب منه إنشاء صور لأشخاص يعملون في وظائف عالية المستوى.

وفي تجربة جديدة، نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، طُلب من البرنامج إنشاء صور لأشخاص يعملون في وظائف عالية المستوى، لتأتي استجابته مزعجة للنساء، بعد أن صمم البرنامج 99 صورة لرجال من أصل 100 اختبار. ولكن في المقابل، عندما طلب منه ذلك لسكرتيرة، اختار امرأة مرة واحدة فقط.