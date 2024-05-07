كيف سيغير الذكاء الاصطناعي شكل الحروب في المستقبل؟

قال أدميرال أمريكي متقاعد، إن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدا في 3 أمور في حروب المستقبل، على رأسها جعل الطائرات دون طيار أكبر تهديد خلال منتصف القرن.

وذكر الأدميرال المتقاعد، جيمس ستافريديس، أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدا في مجال اللوجستيات والصيانة، من خلال القدرة على التنبؤ بالحاجة إلى مجموعة معينة من وظائف الصيانة والتأكد من أن قطع الغيار متوفرة، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.

وأضاف ستافريديس: "الذكاء الاصطناعي سيسمح للقائد، أن يقول إنني كنت قبطان مدمرة - وهذا ما كنت عليه - إذا كان لدي ذكاء اصطناعي يشير علي في عملية اتخاذ القرار، فإن الذكاء الاصطناعي سيكون لديه إمكانية الوصول إلى كل معركة بحرية تم خوضها على الإطلاق. سيكون قادرًا على مسح أفق التاريخ والهمس في أذن القائد: عليك حقًا التفكير بهذا الأمر".