صراع مستمر.. أسطورة ليفربول يكشف خفايا العلاقة المضطربة بين ميسي ورونالدو
كشف جيمي كاراغر أسطورة ليفربول "خفايا العلاقة المضطربة" بين النجمين ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي.
وتنافس ميسي ورونالدو لسنوات في أوروبا قبل أن يغادر رونالدو وينضم إلى النصر السعودي في يناير 2023، وتبعه ميسي لكن إلى إنتر ميامي صيف 2023.
وبالنسبة لجيمي كاراغر، الذي لعب ضد كل من ميسي ورونالدو خلال مسيرته في ليفربول، فإن طول عمر النجمين هو ما يعني أن مبارزتهما الشهيرة من أجل الحصول على لقب الأفضل في العالم لن يكون لها مثيل أبدًا.
وقال كاراغر: "أعتقد أنها مباراة لمرة واحدة، سواء من حيث المنافسة بين لاعبين على هذا المستوى، أم من حيث مدى تقدمهما عن الآخرين".
وأضاف: "عندما كنت طفلا وقبل أن يأتي هذان اللاعبان (ميسي ورونالدو)، كنت تفكر فيمن هو أفضل لاعب في العالم وربما سيكون الأفضل لمدة عام أو عامين، ثم سيأتي شخص آخر أو ستكون هناك بطولة أخرى وسيكون شخصًا آخر".
وتابع: "بالنسبة لي، أول مباراة لي كانت مع دييغو مارادونا. ثم جاء رود خوليت، ثم جاء روبرتو باجيو في أوائل التسعينيات، وبعد ذلك ظهر زين الدين زيدان، ثم رونالدينيو، كل عامين كان هناك فائز جديد بالكرة الذهبية".
وأتم اللاعب الإنجليزي السابق: "إنه أمر لا يصدق عدد الكرات الذهبية التي فاز بها رونالدو وميسي، مع الأخذ في الاعتبار أنهما كانا يتنافسان مع بعضهما البعض، عادة، إذا فاز شخص ما بالكرة الذهبية مرتين أو ثلاث مرات، فهو مميز بشكل مطلق، كلاهما فازا بها خمس، ست، سبع مرات".
وواصل، وقد تعتقد: "لو لم يكن رونالدو هنا، لكان ميسي على الأرجح قد فاز بالكرة الذهبية 12 مرة".
وأضاف كاراغر: "لم أر قط أي لاعب يتمتع بطول العمر من مثل هذين الاثنين، ربما يمكن لشخص ما أن يصل إلى مستواهما لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، ولكن إذا استمر الأمر طوال هذه المدة التي وصل إليها هذان اللاعبان، فأنا لست متأكدًا من أننا سنرى ذلك مرة أخرى".
وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات مقابل خمس مرات لرونالدو.
وأوضح مدافع ليفربول السابق: "لم يرغبا في الخسارة أمام الآخر على جوائز مثل الكرة الذهبية، كان هذا دائمًا التنافس الكبير بالنسبة لهما في كل موسم".
وأتم: "لقد جعلا بعضهما البعض أفضل بالتأكيد، لكنني أعتقد أنهما ربما لا يستطيعان تقدير ذلك حتى ينتهيا، أثناء لعبهما، أراهن أنهما لا يستطيعان تحمل بعضهما البعض".
وواصل: "مهما فعل أحدهما، فإن الآخر سيعود، لم يتمكنا من الحصول على الراحة أبدًا، لم يتمكنا أبدًا من الاستمتاع بما فعلاه كثيرًا لأنهما كانا يعلمان أن اللاعب الآخر سيعود ويسجل المزيد من الأهداف".
وقال كاراغر: "لقد شعرت دائمًا أنه إذا سجل أحدهما ثلاثية، في الليلة التالية سيذهب الآخر ويسجل ثلاثية، كان عليهما أن يتفوقا دائمًا على بعضهما البعض تمامًا".
وأوضح: "لا بد أن الأمر كان صعبًا ذهنيًا، بخصوص ميسي ورونالدو، وأود أن أقول ذلك أكثر بالنسبة لرونالدو، لأنني أعتقد أن سبعة أو ثمانية أشخاص من أصل 10 سيقولون إن ميسي كان اللاعب الأفضل، لا بد أن هذا هو ما دفع رونالدو للاستمرار، بغض النظر عما فعله، لا يزال الناس يقولون ذلك، كان هذا شيئًا كبيرًا في حياته المهنية وعقليته".
وواصل: "لديك الآن مشجعون حول العالم يدعمون اللاعبين، وليس الأندية، عندما تنظر إلى أرقام وسائل التواصل الاجتماعي، تجد أن اللاعبين في بعض الأحيان أكبر من الأندية".
وأكمل: "إنه أول شيء يتحدث عنه أي شخص عندما يوقع للنادي، لقد ارتفعت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي إلى أقصى حد، وارتفعت مبيعات التذكارات والقمصان، عندما كان رونالدو في مانشستر يونايتد، بدا الأمر وكأن رونالدو أكبر من النادي في بعض النواحي".
وأردف: "أنا دائمًا حريص على رؤية كيف سيكون شكل الجيل القادم من المشجعين أو أفضل اللاعبين في العالم وما إذا كان سيستمر على هذا النحو؛ ما إذا كان أحد المشجعين يتبع اللاعب إلى أنديته الأخرى".