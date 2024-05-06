صراع مستمر.. أسطورة ليفربول يكشف خفايا العلاقة المضطربة بين ميسي ورونالدو

كشف جيمي كاراغر أسطورة ليفربول "خفايا العلاقة المضطربة" بين النجمين ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي.

وتنافس ميسي ورونالدو لسنوات في أوروبا قبل أن يغادر رونالدو وينضم إلى النصر السعودي في يناير 2023، وتبعه ميسي لكن إلى إنتر ميامي صيف 2023.

وبالنسبة لجيمي كاراغر، الذي لعب ضد كل من ميسي ورونالدو خلال مسيرته في ليفربول، فإن طول عمر النجمين هو ما يعني أن مبارزتهما الشهيرة من أجل الحصول على لقب الأفضل في العالم لن يكون لها مثيل أبدًا.

وقال كاراغر: "أعتقد أنها مباراة لمرة واحدة، سواء من حيث المنافسة بين لاعبين على هذا المستوى، أم من حيث مدى تقدمهما عن الآخرين".

وأضاف: "عندما كنت طفلا وقبل أن يأتي هذان اللاعبان (ميسي ورونالدو)، كنت تفكر فيمن هو أفضل لاعب في العالم وربما سيكون الأفضل لمدة عام أو عامين، ثم سيأتي شخص آخر أو ستكون هناك بطولة أخرى وسيكون شخصًا آخر".