ميسي يترقب.. سيناريو مجنون لخطف رونالدو من النصر السعودي

وقالت تقارير صحفية سعودية إن نادي إنتر ميامي الأمريكي يرغب في التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وسط ترقب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، مع النصر عقب نهاية منافسات هذا الموسم، إذ انضم النجم البرتغالي إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023" في عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.

وبحسب الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، فإن نادي إنتر ميامي لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال العصيمي في تغريدة إن هناك اتجاها قويا من جانب دفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، في الجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في فريق واحد بداية من الموسم الجديد.