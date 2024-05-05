ميسي يترقب.. سيناريو مجنون لخطف رونالدو من النصر السعودي
يخطط نادي إنتر ميامي الأمريكي لعقد صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، قد تحدث ضجة في الأوساط الكروية، حيث سيتم الجمع بين رونالدو وميسي في فريق واحد.
وقالت تقارير صحفية سعودية إن نادي إنتر ميامي الأمريكي يرغب في التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وسط ترقب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وينتهي عقد كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، مع النصر عقب نهاية منافسات هذا الموسم، إذ انضم النجم البرتغالي إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023" في عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.
وبحسب الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، فإن نادي إنتر ميامي لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال العصيمي في تغريدة إن هناك اتجاها قويا من جانب دفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، في الجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في فريق واحد بداية من الموسم الجديد.
وكان بيكهام قد صرح في وقت سابق، بأن حلمه هو أن يتمكن من الجمع بين رونالدو وميسي في فريق واحد، وبالتأكيد سيكون هذا النادي هو إنتر ميامي.
وهناك علاقة جيدة تربط بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مع دافيد بيكهام، ما يشير إلى وجود إمكانية لانتقال النجم البرتغالي إلى نادي إنتر ميامي في المستقبل.