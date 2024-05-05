تصرف صادم من رونالدو تجاه لاعب الوحدة (فيديو)

تعدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي بالضرب على مدافع الوحدة خلال مباراة الفريقين، أمس، بدوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو ثلاثية، ليقود النصر لتحقيق فوز ساحق 6-صفر على ضيفه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس السبت.

ورفع النصر رصيده إلى 74 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي لديه مباراة واحدة مؤجلة.

وتجمد رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز 12.

وقال سمير عثمان المحلل التحكيمي لبرنامج أكشن مع وليد، إن رونالدو كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء بعد محاولته خنق لاعب الوحدة؛ إذ يعد الأمر سلوكا غير رياضي.

وتظهر اللقطة رونالدو يقوم بضرب لاعب الوحدة في رقبته بيد واحدة أثناء التنافس على ضربة ركنية.

ووفقا لعثمان، فإن الحكم سلطان الحربي لم ير اللقطة، لذلك لم يمنح رونالدو بطاقة، كما أن اللعبة لا تستحق بطاقة حمراء وهو ما منع تقنية الفيديو من التدخل.