التنافس مازال على أشده.. ميسي يرد على رونالدو
يتواصل التنافس بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف إنتر ميامي الأمريكي.
وبعد صراع شرس لسنوات بين النجمين غادر رونالدو أوروبا إلى السعودية من بوابة النصر في يناير 2023، ولحق به ميسي لكن إلى الدوري الأمريكي ويلعب لإنتر ميامي منذ صيف 2023.
وقبل أيام فاز رونالدو بجائزة لاعب شهر مارس في الدوري السعودي، وكانت هذه المرة الرابعة التي ينال فيها رونالدو جائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي بعد أن حصل على الجائزة عن أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر.
ورد ميسي على رونالدو بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لشهر أبريل.
وهذه المرة الأولى التي ينال فيها ميسي جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي منذ انضمامه لإنتر ميامي صيف عام 2023.
ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.
في حين يحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 71 نقطة ويتأخر بتسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.
ومنذ انضمامه إلى النصر سجل رونالدو للعالمي 52 هدفا وصنع 14 في 58 مباراة، في حين سجل ميسي لإنتر ميامي 22 هدفا وصنع 11 في 24 مباراة.
وقاد رونالدو النصر للتتويج بلقب البطولة العربية الصيف الماضي، في حين قاد ميسي إنتر ميامي للتتويج ببطولة كأس الدوريات.