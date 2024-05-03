التنافس مازال على أشده.. ميسي يرد على رونالدو

يتواصل التنافس بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف إنتر ميامي الأمريكي.

وبعد صراع شرس لسنوات بين النجمين غادر رونالدو أوروبا إلى السعودية من بوابة النصر في يناير 2023، ولحق به ميسي لكن إلى الدوري الأمريكي ويلعب لإنتر ميامي منذ صيف 2023.

وقبل أيام فاز رونالدو بجائزة لاعب شهر مارس في الدوري السعودي، وكانت هذه المرة الرابعة التي ينال فيها رونالدو جائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي بعد أن حصل على الجائزة عن أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر.

ورد ميسي على رونالدو بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لشهر أبريل.