لاعب يوفنتوس السابق: رونالدو أراد أن يظهر أنه أقوى من كل لاعبي ريال مدريد

سلط المدافع الإيطالي جورجيو كيليني، لاعب يوفنتوس السابق وأسطورة النادي الضوء على تجربته في اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي.

وبعد قضاء تسعة مواسم في ريال مدريد، والتتويج بكافة الألقاب الجماعية والفوز بجائزتي الكرة الذهبية وذا بيست لأفضل لاعب في العالم غادر رونالدو الميرنغي وانتقل إلى يوفنتوس صيف عام 2018.

وأمضى رونالدو ثلاثة مواسم في يوفنتوس، وسلط كيليني الضوء مؤخرًا على سلوك رونالدو وعقليته.

وقال كيليني عن رونالدو: "كريستيانو شخص محترم ومهووس تقريبًا بالطريقة التي يعتني بها بجسده ويستعد للمباريات، إنه يريد التسجيل ويريد الفوز".

وأضاف: "لقد تأثرت بشخصيته في جميع المباريات المعقدة، كانت لديه رغبة جنونية في إحداث ضجة وأراد أن يظهر أنه أقوى من ريال مدريد بأكمله".

وأكد المدافع الإيطالي في تصريحات نقلها موقع "football-italia": "رونالدو لم يكن غائبا أبدا".