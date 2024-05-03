لاعب يوفنتوس السابق: رونالدو أراد أن يظهر أنه أقوى من كل لاعبي ريال مدريد
سلط المدافع الإيطالي جورجيو كيليني، لاعب يوفنتوس السابق وأسطورة النادي الضوء على تجربته في اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي.
وبعد قضاء تسعة مواسم في ريال مدريد، والتتويج بكافة الألقاب الجماعية والفوز بجائزتي الكرة الذهبية وذا بيست لأفضل لاعب في العالم غادر رونالدو الميرنغي وانتقل إلى يوفنتوس صيف عام 2018.
وأمضى رونالدو ثلاثة مواسم في يوفنتوس، وسلط كيليني الضوء مؤخرًا على سلوك رونالدو وعقليته.
وقال كيليني عن رونالدو: "كريستيانو شخص محترم ومهووس تقريبًا بالطريقة التي يعتني بها بجسده ويستعد للمباريات، إنه يريد التسجيل ويريد الفوز".
وأضاف: "لقد تأثرت بشخصيته في جميع المباريات المعقدة، كانت لديه رغبة جنونية في إحداث ضجة وأراد أن يظهر أنه أقوى من ريال مدريد بأكمله".
وأكد المدافع الإيطالي في تصريحات نقلها موقع "football-italia": "رونالدو لم يكن غائبا أبدا".
كما أشاد كيليني بالتزام رونالدو تجاه الفريق، معربًا عن إعجابه بالصفات القيادية للنجم البرتغالي وقال: "لقد كان شرفًا لي أن أكون قائدًا ليوفنتوس إلى جانب كريستيانو رونالدو".
وأتم: "لقد كانت فرصة فريدة، يجب أن أُعجب به لأنه كان دائمًا جيدًا في المجموعة، إنه ليس مثل الآخرين، لكنه لا يغيب أبدًا عند الضرورة، ولا حتى في عشاء الفريق".
وسجل رونالدو 450 هدفا مع ريال مدريد وكان النجم الأول لللفريق لكنه فاجأ الجميع بقراره الرحيل ليوفنتوس رغم أن موسمه الأخيرة شهد فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في خمسة مواسم.
وعن سبب قرار رونالدو مغادرة ريال مدريد قال كيليني إن رونالدو أراد إثبات نفسه وإنه يمكنه النجاح دون ريال مدريد.
وشهدت فترة رونالدو التي قضاها لمدة ثلاث سنوات في يوفنتوس فوزه بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.
ثم عاد رونالدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2021.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رونالدو سجل 151 هدفا وصنع 22 في 134 مباراة مع يوفنتوس.