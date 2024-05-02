تفاعل نادر.. رونالدو يرد على تصريح لاعب ريال مدريد (صورة)

ولعب رونالدو 9 مواسم بقميص ريال مدريد، حقق فيها أرقاماً قياسية مذهلة، مثل أفضل هداف في تاريخ النادي، أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (سجل 105 أهداف في البطولة القارية مع ريال مدريد)؛ أفضل هداف مدريديستا في الدوري الإسباني برصيد (312) هدفًا.

وفي حوار مع موقع "جول" العالمي قال روديغر إن رونالدو هو أفضل من ارتدى قميص ريال مدريد في التاريخ، يليه الأسطورة زين الدين زيدان، ثم راؤول غونزاليس، ويليه سيرجيو راموس، وأخيرًا الأسطورة البرازيلية رونالدو.

وردّ رونالدو على تصريحات روديغر عبر "إنستغرام" ووجه له تحيات وتصفيقًا، في تفاعل نادر لرونالدو على منصات التواصل.