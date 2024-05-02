بعد طرد رونالدو.. النصر يتخذ هذا الإجراء قبل مواجهة الهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" أن نادي النصر طلب من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر تعهدت بدفع كافة المصاريف المالية لحكام النهائي، كما اشترط النصر أن يتم تعيين حكام من فئة النخبة على مستوى العالم.

ويتجدد الصراع بين الهلال والنصر وهذه المرة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تواجها في الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، وكان التفوق للهلال في المرتين.

وأوضحت "الرياضية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يشترط تقديم طلب تعيين طاقم تحكيم غير سعودي قبل أسبوعين على الأقل من موعد المباراة، بحيث يتم إيداع المبلغ المخصص عند تقديم الطلب، سواء في أرض الفريق أو خارجها، إضافة إلى إرفاق الحوالة أو تسليم شيك مع الطلب.