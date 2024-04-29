دي بروين يصدم النصر والاتحاد السعوديين

كشف الصحفي بن جاكوبس عن تطور مهم بشأن مستقبل البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وكتب بن جاكوبس عبر حسابه في منصة "X": "أفهم أن صانعي الصفقات السعوديين يأملون في الحصول على خمس إلى ست صفقات كبيرة في الصيف".

وأضاف: "تم تخصيص حوالي ملياري جنيه إسترليني لرسوم الصفقات وللوكلاء بالإضافة إلى الأجور".

وتابع بن جاكوبس: "كيفن دي بروين هدف ولكن لا يزال هناك شعور بأنه سيبقى، وسيمدد عقده مع مانشستر سيتي، دي بروين لم يشر إلى أنه يريد الانتقال إلى الدوري السعودي".

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي صيف 2025 ورغم أنه سيبلغ من العمر 33 عاما إلا أنه يقدم مستوى مميزا الموسم الحالي.

وتأثر عدد مشاركات دي بروين بالإصابات، حيث لعب 21 مباراة سجل فيها ستة أهداف وصنع 16.