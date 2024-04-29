دي بروين يصدم النصر والاتحاد السعوديين
كشف الصحفي بن جاكوبس عن تطور مهم بشأن مستقبل البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.
وكتب بن جاكوبس عبر حسابه في منصة "X": "أفهم أن صانعي الصفقات السعوديين يأملون في الحصول على خمس إلى ست صفقات كبيرة في الصيف".
وأضاف: "تم تخصيص حوالي ملياري جنيه إسترليني لرسوم الصفقات وللوكلاء بالإضافة إلى الأجور".
وتابع بن جاكوبس: "كيفن دي بروين هدف ولكن لا يزال هناك شعور بأنه سيبقى، وسيمدد عقده مع مانشستر سيتي، دي بروين لم يشر إلى أنه يريد الانتقال إلى الدوري السعودي".
وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي صيف 2025 ورغم أنه سيبلغ من العمر 33 عاما إلا أنه يقدم مستوى مميزا الموسم الحالي.
وتأثر عدد مشاركات دي بروين بالإصابات، حيث لعب 21 مباراة سجل فيها ستة أهداف وصنع 16.
ويرتبط دي بروين بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة النصر والاتحاد.
وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" قد ذكرت أنه تم التواصل مع دي بروين الصيف الماضي بشأن الانتقال إلى السعودية، وعُرض عليه حوالي 70 مليون يورو سنويًّا، لكنه رفض.
وأضافت الصحيفة أنه إذا عرض مانشستر سيتي عقدا جديدا على دي بروين حتى لمدة عام بشروط مخفضة لكنه جذاب، فمن الصعب تخيل أن دي بروين سيرفضه.
وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يتعامل بشكل صارم مع تجديد عقود اللاعبين الذين يقتربون من منتصف الثلاثينات من عمرهم، كما حدث مع إلكاي غوندوغان.
ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي من فولفسبورغ مقابل 76 مليون يورو صيف عام 2015، لعب دي بروين لمانشستر سيتي 337 مباراة سجل فيها 102 هدفا وصنع 168.
وبات دي بروين ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع مانشستر سيتي منذ عام 2015، ويتفوق عليه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي سجل 152 هدفا والإنجليزي رحيم سترلينغ الذي سجل 130 هدفا.
وبات دي بروين اللاعب رقم 18 في تاريخ مانشستر سيتي الذي يسجل للنادي 100 هدف أو أكثر، ويتصدر القائمة سيرجيو أغويرو برصيد 260 هدفا.