ميسي ضد رونالدو.. مواعيد مباريات كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم مواجهة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتصادم النجمان مجددًا في الموسم الماضي، حين ينزل إنتر ميامي فريق ميسي ضيفًا على الهلال، والنصر في موسم الرياض.

وسيلعب إنتر ميامي أمام الهلال، ثم مع النصر، كما يلعب النصر والهلال أمام بعضهما البعض.

وتقام المباريات على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.