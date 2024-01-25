ميسي ضد رونالدو.. مواعيد مباريات كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة
تترقب جماهير كرة القدم مواجهة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويتصادم النجمان مجددًا في الموسم الماضي، حين ينزل إنتر ميامي فريق ميسي ضيفًا على الهلال، والنصر في موسم الرياض.
وسيلعب إنتر ميامي أمام الهلال، ثم مع النصر، كما يلعب النصر والهلال أمام بعضهما البعض.
وتقام المباريات على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.
وفيما يلي مواعيد مباريات الموسم الماضي:
-الهلال VS إنتر ميامي، الإثنين، 29 يناير، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
-النصر VS إنتر ميامي، الخميس، 1 فبراير، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
-الهلال VS النصر، الخميس، 8 فبراير، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل جميع المباريات على قناة "SSC Sport 1".
وتترقب الجماهير مواجهة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وسبق أن تواجه النجمان، في يناير 2023، حين لعب الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، حيث كان ميسي يلعب للنادي الفرنسي.
ووقتها انتهت المباراة على فوز باريس سان جيرمان 5/4، حيث سجل ميسي هدفًا، وسجل رونالدو هدفين للهلال والنصر.