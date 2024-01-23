لماذا تسبب رونالدو في تأجيل مباراتي النصر في الصين؟
تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تأجيل مباراة النصر مع شنغهاي، وتشجيانغ الصينيين.
وأعلن الإيطالي جويدو فينغا الرئيس التنفيذي في نادي النصر في خلال المؤتمر الصحفي، تأجيل مواجهتي فريقه مع شنغهاي وتشجيانغ الصينيين إلى وقت لاحق.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن رونالدو سيعقد مع مواطنه، المدرب لويس كاسترو وجويدو فينغا مؤتمرًا صحافيًّا في الفندق بدلًا عن الملعب.
وجاء تأجيل مباراتي النصر مع شنغهاي، وتشجيانغ لأن اللاعب مصاب، في حين تنص العقود على مشاركة النجم البرتغالي.
وأعلن النصر في بيان رسمي تأجيل المباراتين الوديتين لأسباب "خارجة" عن سيطرة العالمي، وأكد النصر التزامه غير المشروط بالبطولة وأنه سافر بكامل لاعبيه بما في ذلك رونالدو للمشاركة في الجولة.
وأشار النصر إلى تقديره ومحبته للمشجعين في الصين وتطلعه للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن.
وكان من المقرر أن يلعب النصر مباراتين وديتين أمام شنغهاي غدًا الأربعاء، وتشجيانغ يوم الـ28 من يناير قبل تأجيل المباراتين.
وحظِيَ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 عامًا، باستقبال حافل في الصين يوم الأحد.
ويخوض النصر معسكرًا إعداديًّا في الصين مستغلًا فترة توقف الدوري السعودي.
ويملك النصر 46 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ7 نقاط عن الهلال المتصدر. ويتصدر رونالدو، ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 20 هدفًا ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.