لماذا تسبب رونالدو في تأجيل مباراتي النصر في الصين؟

وجاء تأجيل مباراتي النصر مع شنغهاي، وتشجيانغ لأن اللاعب مصاب، في حين تنص العقود على مشاركة النجم البرتغالي.

وأعلن النصر في بيان رسمي تأجيل المباراتين الوديتين لأسباب "خارجة" عن سيطرة العالمي، وأكد النصر التزامه غير المشروط بالبطولة وأنه سافر بكامل لاعبيه بما في ذلك رونالدو للمشاركة في الجولة.

وأشار النصر إلى تقديره ومحبته للمشجعين في الصين وتطلعه للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن.