تفوق كاسح لمحمد صلاح على ميسي ورونالدو
رصدت شبكة "ESPN" قائمة تضم أفضل 10 مهاجمين في العالم لعام 2024، بعد نهاية موسم 2023-24، تصدرها الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الحالي وسان جيرمان السابق.
وحرصت الشبكة الرياضية الشهيرة على إعداد قائمتها، وفقا لاستطلاع رأي أكثر من 50 صحفيًّا حول العالم، وقد شهدت تفوقا رائعا للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على لاعبين مثل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، وكريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.
1- كيليان مبابي
تصدر القائمة، النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثا لنادي ريال مدريد، حيث وصفته "ESPN" بأنه "حاسم يتمتع بالسرعة والقوة، إنه المهاجم المثالي".
وأشارت إلى أن سبب وجوده في القائمة، لأنه يعد أفضل لاعب في العالم، ذكاؤه في اللعب هائل، يمكنه اللعب كمهاجم صريح أو في الجهة اليمنى، لكن الجانب الأيسر هو موقعه المفضل، مُضيفة أنّه يستحق هذا المركز، بعدما حمل باريس سان جيرمان على ظهره في الموسم المُنصرم.
2-هاري كين
وجاء في المركز الثاني، الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني، الذي قدّم موسمًا مميزًا رفقة ناديه من الناحية الفردية، على الرغم من أنّه فشل في الفوز بأي لقب مع الفريق البافاري، لكن كين كان صاحب الحذاء الذهبي في أوروبا برصيد 36 هدفًا، حيث يُعد أكثر لاعب سجّل أهدافًا في الدوريات الأوروبية لموسم 2023-24.
وبعد موسم مضطرب وخال من الألقاب مع بايرن، سيقود إنجلترا إلى بطولة أمم أوروبا، حيث يتطلع إلى إنهاء ذلك الانتظار الطويل لأول لقب له.
3- إرلينغ هالاند
وجاء في المركز الثالث، النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، والذي توّج بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ناديه، كما أحرز الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني تواليًا، بعدما سجّل 27 هدفًا، ليصبح خامس لاعب يحصل على جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين متتاليين.
4- فينيسيوس جونيور
وجاء في المرتبة الرابعة، البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، والذي وصفته الشبكة الرياضية، بأنه "سريع، قوي، لا يرحم، هو كابوس المدافعين".
سجل النجم البرازيلي 24 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أكبر عدد له في موسم واحد في مسيرته.
وأشارت إلى أن فينيسيوس هو اللاعب الأكثر أهمية في فريق ريال مدريد، الذي فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقد تحسنت قدراته في إنهاء الهجمات بشكل كبير، وتم تم ترشيحه بقوة لاقتناص جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.
5- محمد صلاح
وكانت المفاجأة البارزة هي تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي؛ إذ تفوق على أسماء بارزة مثل ميسي ورونالدو، موضحة أنه أحد أفضل مسجلي الأهداف في كرة القدم العالمية.
وأشارت "ESPN" إلى أن "صلاح أثبت نفسه كواحد من عظماء العصر الحديث، منذ وصوله إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017، يتصدر باستمرار قوائم الهدافين في ليفربول ويساهم أيضًا بعدد كبير من التمريرات الحاسمة، عندما يلعب صلاح بشكل جيد، عادة ما يفوز ليفربول، وكان هو رمز فريق يورغن كلوب العظيم في آنفيلد".
6- أنطوان غريزمان
حل الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، سادسا في القائمة، قائلة إنه مهاجم غير أناني، وأكثر لاعب سجل أهدافًا في تاريخ أتلتيكو (181)، مشيرة إلى أنه كان من أفضل اللاعبين في إسبانيا خلال العام الماضي، حتى لو لم يكن لأتلتيكو أفضل موسم له، أهدافه الـ16 وتمريراته الحاسمة الست ساعدت الفريق على تأمين مكان في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني عشر على التوالي.
7- ليونيل ميسي
حل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، سابعا في القائمة، موضحة أن "ميسي قد يكون قد ترك كرة القدم الأوروبية خلفه، لكنه لا يزال يستعرض قدراته المذهلة في الولايات المتحدة، كان إنتر ميامي في قاع الدوري الأمريكي لكرة القدم عندما انضم الصيف الماضي، ساعد الفريق على تحقيق انطلاقة قوية، وإن كانت غير ناجحة في النهاية، للتأهل إلى التصفيات، كما فاز بكأس الدوريات، ويُعتبر إنتر ميامي مرشحًا للفوز بالبطولة بفضل براعة ميسي، الذي يحطم الأرقام القياسية، بما في ذلك تسجيل خمس تمريرات حاسمة في مباراة واحدة - مباراة سجل فيها أيضًا - في الفوز على حساب نيويورك ريد بولز".
8- فيل فودين
وحل في المركز الثامن، فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، الذي طالما تميز بالمهارة والرؤية، والآن يُسجل الكثير من الأهداف أيضًا.
فودين سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2023-24، وهو أعلى رقم في مسيرته، وتم اختياره كأفضل لاعب في العام من قبل رابطة كتاب كرة القدم.
9- بوكايو ساكا
تواجد بوكايو ساكا، نجم آرسنال الإنجليزي، في المركز التاسع، حيث وصفته الشبكة الرياضية بأنه "موهوب، وشجاع، ومتزن بشكل ملحوظ في الثلث الأخير من الملعب".
وأشارت: "يعاني العديد من الخصوم من صعوبة مواجهة مزيج سرعة ساكا، البالغ من العمر 22 عامًا، وقدرته على اختراق الدفاع".
10- هيونغ مين سون
تواجد الكوري هيونغ مين سون، نجم توتنهام هوتسبير، بالمركز العاشر بالقائمة؛ إذ يتميز بالسرعة والإنهاء الحاسم بكلتا القدمين.
كما أنه واحد من خمسة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز سجلوا 10 أهداف، وقدموا 10 تمريرات حاسمة وأكثر في موسم 2023-24، كما أنه يعد واحدا من أكثر اللاعبين نجاحًا واستمرارية وأفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، استمر في التألق في عمر 31 هذا الموسم.
ولم يتواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في قائمة أفضل 10 مُهاجمين، ولكنه احتل المركز الـ15، وقبله جاء الثلاثي رافاييل لياو مهاجم ميلان البرتغالي، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، بالإضافة إلى مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز.