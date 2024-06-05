تفوق كاسح لمحمد صلاح على ميسي ورونالدو

رصدت شبكة "ESPN" قائمة تضم أفضل 10 مهاجمين في العالم لعام 2024، بعد نهاية موسم 2023-24، تصدرها الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الحالي وسان جيرمان السابق.

وحرصت الشبكة الرياضية الشهيرة على إعداد قائمتها، وفقا لاستطلاع رأي أكثر من 50 صحفيًّا حول العالم، وقد شهدت تفوقا رائعا للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على لاعبين مثل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، وكريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

1- كيليان مبابي

تصدر القائمة، النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثا لنادي ريال مدريد، حيث وصفته "ESPN" بأنه "حاسم يتمتع بالسرعة والقوة، إنه المهاجم المثالي".

وأشارت إلى أن سبب وجوده في القائمة، لأنه يعد أفضل لاعب في العالم، ذكاؤه في اللعب هائل، يمكنه اللعب كمهاجم صريح أو في الجهة اليمنى، لكن الجانب الأيسر هو موقعه المفضل، مُضيفة أنّه يستحق هذا المركز، بعدما حمل باريس سان جيرمان على ظهره في الموسم المُنصرم.