فيل فودين يتوج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي
زيّن فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، مسيرته الرائعة مع ناديه بالتتويج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي عن موسم 2023-2024 رسميا، للمرة الأولى في مسيرته.
وخلال الموسم الجاري سجل فودين 17 هدفا، وصنع ثمانية في 34 مباراة شارك فيها.
وتفوق فودين في سباق اقتناص الجائزة على كل من أليكساندر إيزاك، نجم نيوكاسل، ومارتن أوديغارد وديكلان رايس، ثنائي آرسنال، وكول بالمر، نجم تشيلسي، وفيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، وأولي واتكنز، نجم أستون فيلا.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز "فودين" بجائزة لاعب الموسم، بعد دمج أصوات الجماهير مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم.
وأصبحت هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يفوز بها لاعب من سيتي بالجائزة بعد كيفن دي بروين في 2020 و2022، ثم روبن دياز في 2021، وإرلينغ هالاند في 2023.
ويملك فودين فرصة ذهبية ليكتب التاريخ حال توج بالدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، حال انتصار فريقه على وست هام، إذ إن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ23 عاما سيصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بلقب الدوري ست مرات.
كما أن سيتي حينها سيصبح أول فريق في التاريخ يفوز بالدوري الإنجليزي 4 مرات على التوالي.
وقال فودين: "الفوز بهذه الجائزة إنجاز أفتخر به للغاية.. الدوري الإنجليزي معروف بأنه الأفضل في العالم، ومن دواعي سروري أن يتم ترشيحي للجائزة مع العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين قدموا جميعًا موسما استثنائيا مع أنديتهم".
وأضاف: "بشكل عام، كنت سعيدًا جدًا بالطريقة التي لعبت بها هذا الموسم، وسعدت حقًا لأنني تمكنت من المساهمة في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة طوال الموسم".
وأتم: "أود أن أشكر جميع العاملين في السيتي والمدربين وخاصة زملائي في الفريق لأنه بدونهم لم يكن هذا الإنجاز ممكنا، وأود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من صوت لي لأن الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي".