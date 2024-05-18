فيل فودين يتوج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

زيّن فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، مسيرته الرائعة مع ناديه بالتتويج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي عن موسم 2023-2024 رسميا، للمرة الأولى في مسيرته.

وخلال الموسم الجاري سجل فودين 17 هدفا، وصنع ثمانية في 34 مباراة شارك فيها.

وتفوق فودين في سباق اقتناص الجائزة على كل من أليكساندر إيزاك، نجم نيوكاسل، ومارتن أوديغارد وديكلان رايس، ثنائي آرسنال، وكول بالمر، نجم تشيلسي، وفيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، وأولي واتكنز، نجم أستون فيلا.