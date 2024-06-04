محمد صلاح ينشر صورته مع نجم الزمالك عبر "إنستغرام"
انضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى معسكر منتخب مصر المقام في القاهرة يوم السبت الماضي.
ويقيم منتخب مصر معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما، يومي 6 و10 يونيو الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتشر صلاح صورة له عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستغرام" وكأنه في حديث جانبي مع ناصر ماهر لاعب الزمالك، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة صداقة قوية.
كما نشر صلاح صورة له مع محمد عبدالواحد، المدرب المساعد لمنتخب مصر، والذي يرتبط هو الآخر بعلاقة وطيدة مع نجم ليفربول.
وسيخوض صلاح معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن المدرب الجديد لمنتخب مصر.
وشارك صلاح للمرة الأخيرة مع منتخب مصر خلال مواجهة غانا بكأس أمم أفريقيا الماضية، خلال شهر يناير، والتي تعرض خلالها للإصابة.
ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.
ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو، يوم الخميس 6 يونيو، بينما يلعب مع غينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر.