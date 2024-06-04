محمد صلاح ينشر صورته مع نجم الزمالك عبر "إنستغرام"

ويقيم منتخب مصر معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما، يومي 6 و10 يونيو الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتشر صلاح صورة له عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستغرام" وكأنه في حديث جانبي مع ناصر ماهر لاعب الزمالك، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة صداقة قوية.

كما نشر صلاح صورة له مع محمد عبدالواحد، المدرب المساعد لمنتخب مصر، والذي يرتبط هو الآخر بعلاقة وطيدة مع نجم ليفربول.