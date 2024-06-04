تعليق هالاند على احتفال بيلينغهام بدوري الأبطال (صورة)

وكتب هالاند تعليقًا على صورة بيلينغهام قائلًا:" يا له من لاعب".

وتخطى ريال مدريد في طريقه نحو لقب دوري الأبطال عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الثمانية بالنسخة الحالية.

وتعادل ريال مدريد على ملعبه مع مانشستر سيتي بنتيجة 3-3، ثم تعادل في إنجلترا بنتيجة 1-1 قبل التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ولم يسجل هالاند في مرمى ريال مدريد على مدار لقاءي الذهاب والإياب بدوري الأبطال هذا الموسم.