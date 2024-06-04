تعليق هالاند على احتفال بيلينغهام بدوري الأبطال (صورة)
تفاعل إيرلينغ هالاند ، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مع احتفال غود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا.
ونشر بيلينغهام صورة له مع كأس دوري الأبطال عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام.
وعلق نجم ريال مدريد قائلًا:" الكأس في المنزل.. يا له من يوم رائع".
ووجه بيلينغهام رسالة لجماهير فريقه قائلًأ:" مدريديستا، شكرًا جزيلًا لكم على كل شيء.. موسم لا يصدق".
وكتب هالاند تعليقًا على صورة بيلينغهام قائلًا:" يا له من لاعب".
وتخطى ريال مدريد في طريقه نحو لقب دوري الأبطال عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الثمانية بالنسخة الحالية.
وتعادل ريال مدريد على ملعبه مع مانشستر سيتي بنتيجة 3-3، ثم تعادل في إنجلترا بنتيجة 1-1 قبل التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.
ولم يسجل هالاند في مرمى ريال مدريد على مدار لقاءي الذهاب والإياب بدوري الأبطال هذا الموسم.
ولعب هالاند مع بيلينغهام من قبل في صفوف بروسيا دورتموند الألماني، قبل رحيلهما عن أسود الفستفاليا.
وحقق بيلينغهام للمرة الأولى في مشواره لقب دوري أبطال أوروبا، بعد انضمامه إلى ريال مدريد، مطلع الموسم الحالي.