مدرب توتنهام ينتقد عقلية لاعبيه وجماهيره بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي

انتقد أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام هوتسبير، عقلية لاعبي النادي وجماهيره بعد الهزيمة 2-صفر أمام مانشستر سيتي الساعي للقب الرابع تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء، والتي قضت على آمال فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.

وقبل المباراة قال بوستيكوغلو إن فريقه ليس منشغلًا بالمنافسة بين مانشستر سيتي وآرسنال على لقب الدوري معتبرًا مواجهة سيتي تحديًا من نوع خاص لتقييم فريقه أمام الأفضل.

كما نفى المدرب فكرة أن أغلب جماهير توتنهام ترغب في أن يخسر الفريق من أجل تبديد آمال غريمه المحلي آرسنال في الفوز باللقب.

وأمس الثلاثاء، نجح توتنهام في مجاراة سيتي لفترات طويلة قبل أن يسجل إرلينغ هالاند ثنائية جعلت فريقه يتقدم بنقطتين على آرسنال قبل مباراة واحدة متبقية لكل منهما.