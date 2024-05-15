مانشستر سيتي يسقط توتنهام ويلامس لقب الدوري الإنجليزي

بات فريق مانشستر سيتي على بعد إنجاز تاريخي من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع السيتي رصيده إلى 88 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، متفوقا على أرسنال بفارق نقطتين بعد تساوي الفريقين في عدد اللقاءات بواقع 37 لكل منهما.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، بعد عرضية مميزة من البلجيكي كيفن دي بروين على حدود خط المرمى، لتجد قدم إرلينغ هالاند الذي لم يتهاون في هز الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عاد هالاند للتسجيل مرة أخرى عبر ركلة جزاء نفذها ببراعة شديدة، ليقود فريقه نحو 3 نقاط مثيرة.