انفعال كبير من بيتانكور بعد استبداله في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي (فيديو)

بدا رودريغو بيتانكور، نجم توتنهام، غاضبا بشدة بعد استبداله في مواجهة مانشستر سيتي، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.

مباراة توتنهام ستكون عاملاً حاسماً في صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وآرسنال.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف واحد، وهو حصد النقاط الثلاث؛ من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من منافسه آرسنال قبل جولة واحدة على النهاية.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطة عن "الغانرز" المتصدر، مع مباراة أقل للسيتي، وهي التي سيخوضها اليوم، بينما يحل توتنهام في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.