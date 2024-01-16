أول تعليق من والد هالاند بعد ظهوره مصدومًا في حفل "ذا بيست" (فيديو)
علق آلفي هالاند، لاعب مانشستر سيتي السابق والد النجم إيرلينغ هالاند بشكل مقتضب للغاية بعد خسارة نجله جائزة أفضل لاعب في العالم.
وخسر هالاند الذي حقق خماسية تاريخية مع مانشستر سيتي الجائزة لصالح ليونيل ميسي وسط غياب الثنائي عن الحفل الذي احتضنته لندن.
وتساوى ميسي وهالاند في رصيد النقاط التي يحدد على أساسها الفائز بالجائزة، لكن النجم الأرجنتيني توج بها للكرة الثالثة في تاريخه بعدما تفوق بنقاط التصويت التي حصل عليها من قادة المنتخبات.
وظهر هالاند الأب مصدومًا لحظة إعلان فوز ميسي بالجائزة.
وقال لاعب مانشستر سيتي السابق لبرنامج الشيرينغيتو أثناء مغادرته الحفل :"تهناينا لميسي، لا مشكلة".
وغاب هالاند عن الحفل رغم وجود بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وعدد كبير من لاعبي الفريق الذين تواجدوا في تشكيل فريق العام.
وفاز غوارديولا الذي حقق نفس ألقاب هالاند بجائزة أفضل مدرب في العالم.
وحقق هالاند جوائز أفضل لاعب في انجلترا وأوروبا وهداف الدوري الإنجليزي هذا العام بشكل فردي بالإضافة إلى الألقاب التي حققها مع مانشستر سيتي ما جعله مؤهلا للفوز بجائزة "ذا بيست" وفقًا لآراء كثير من المتابعين.
ولم يعلق ميسي أو هالاند حتى الآن على الأمر.