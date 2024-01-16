أول تعليق من والد هالاند بعد ظهوره مصدومًا في حفل "ذا بيست" (فيديو)

وفاز غوارديولا الذي حقق نفس ألقاب هالاند بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وحقق هالاند جوائز أفضل لاعب في انجلترا وأوروبا وهداف الدوري الإنجليزي هذا العام بشكل فردي بالإضافة إلى الألقاب التي حققها مع مانشستر سيتي ما جعله مؤهلا للفوز بجائزة "ذا بيست" وفقًا لآراء كثير من المتابعين.

ولم يعلق ميسي أو هالاند حتى الآن على الأمر.