رد فعل غريب من ميسي بعد فوزه بجائزة "ذا بيست"

أثار ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وقائد منتخب الأرجنتين، جدلًا بسبب عدم تفاعله مع فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحتى الآن، لم ينشر ميسي أي شي عبر حسابه على إنستغرام أو يتفاعل مع فوزه بالجائزة رغم مرور ساعات.

وتوج ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، ليضعها إلى جوار 8 كرات ذهبية حققها أيضًا خلال مسيرته.

ونشرت أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي ستوري عبر إنستغرام مصحوبًا بالتهنئة ثم إيموجي تأثر لتهئنة زوجها بالجائزة.