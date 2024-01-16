رد فعل غريب من ميسي بعد فوزه بجائزة "ذا بيست"
أثار ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وقائد منتخب الأرجنتين، جدلًا بسبب عدم تفاعله مع فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وحتى الآن، لم ينشر ميسي أي شي عبر حسابه على إنستغرام أو يتفاعل مع فوزه بالجائزة رغم مرور ساعات.
وتوج ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، ليضعها إلى جوار 8 كرات ذهبية حققها أيضًا خلال مسيرته.
ونشرت أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي ستوري عبر إنستغرام مصحوبًا بالتهنئة ثم إيموجي تأثر لتهئنة زوجها بالجائزة.
كما نشرت الأندية التي مثها ميسي، مثل: برشلونة، وإنتر ميامي، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تهانِيَ للنجم الأرجنتيني الذي تجاهل الأمر تمامًا.
ولم يحضر ميسي الحفل دون سبب واضح، إذ لا يوجد لديه ارتباطات رسمية مع ناديه.
وعادة ما ينشر ميسي كل ما يخص جوائزه عبر حسابه على إنستغرام، كما حدث مؤخرًا في حفل الكرة الذهبية، وحينما حقق لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
وحقق ميسي الجائزة بفارق تصويت قادة المنتخبات فقط، إذ كان تعادَلَ في النقاط مع هالاند صاحب المركز الثاني.