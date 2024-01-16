بطريقة مثيرة.. ماركا تسخر من فوز ميسي بجائزة ذا بيست (صورة)

ونشرت صحيفة ماركا صورة ساخرة من فوز ميسي، إذ نشرت صورة للاعب الأرجنتيني وهو كبير في السن ويحمل جائزة ذا بيست وعلقت "لقد جئنا من المستقبل ولدينا أخبار لكم".

وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بناء على تصويت مدربي المنتخبات الوطنية وقادتها والصحفيين والجماهير.

وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه عندما توج بطلا لكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.

كما أدى انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي لزيادة في أسعار التذاكر واشتراكات مشاهدة المسابقة عبر منصة أبل تي.في، والتي تبث المباريات مباشرة. وقال ميامي أيضًا إن التذاكر الموسمية 2024 قد نفدت.