بطريقة مثيرة.. ماركا تسخر من فوز ميسي بجائزة ذا بيست (صورة)
سخرت صحيفة ماركا الإسبانية، من فوز ليونيل ميسي بجائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأقيم حفل ذا بيست أمس الإثنين في لندن، حيث توج ليونيل ميسي بالجائزة متفوقًا على إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.
ولم يحضر الحفل أيٌّ من الثلاثي، إذ استلم تييري هنري الجائزة بسبب غياب ميسي الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة ناديه إنتر ميامي.
ونشرت صحيفة ماركا صورة ساخرة من فوز ميسي، إذ نشرت صورة للاعب الأرجنتيني وهو كبير في السن ويحمل جائزة ذا بيست وعلقت "لقد جئنا من المستقبل ولدينا أخبار لكم".
وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بناء على تصويت مدربي المنتخبات الوطنية وقادتها والصحفيين والجماهير.
وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه عندما توج بطلا لكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.
كما أدى انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي لزيادة في أسعار التذاكر واشتراكات مشاهدة المسابقة عبر منصة أبل تي.في، والتي تبث المباريات مباشرة. وقال ميامي أيضًا إن التذاكر الموسمية 2024 قد نفدت.
وحل هالاند، الذي ساعد سيتي على الفوز بالثلاثية المتمثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بعدما سجل 52 هدفًا في 53 مباراة في كل المسابقات في موسم 2022-2023، في المركز الثاني في التصويت.
ونال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا نفس عدد نقاط ميسي لكنه خسر بتصويت قادة المنتخبات الوطنية.
وأثار فوز ميسي بالجائزة على حساب هالاند جدلًا واسعًا.