شاهد صدمة والد هالاند بعد تتويج ميسي بـ"ذا بيست" (فيديو)

ونال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم جائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023.

وأظهرت كاميرات الحفل والد هالاند وهو في حالة صدمة، بعد غياب ميسي عن الحفل، حيث ظن أن نجله هو من سيتوج بالجائزة.