شاهد صدمة والد هالاند بعد تتويج ميسي بـ"ذا بيست" (فيديو)
تعرض والد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي للصدمة، بعد تتويج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست".
ونال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم جائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023.
وأظهرت كاميرات الحفل والد هالاند وهو في حالة صدمة، بعد غياب ميسي عن الحفل، حيث ظن أن نجله هو من سيتوج بالجائزة.
ولم يتواجد ميسي (36 عاما) لاعب إنتر ميامي الأمريكي في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل.
وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.
وأصبح في رصيد ميسي 3 جوائز "ذا بيست"، و8 كرات ذهبية بعدما جمع الجائزتين هذا العام.
ووفقا للتسريبات فإن ميسي حسم الجائزة بعد حصوله على تصويت قادة المنتخبات أكثر من هالاند بعدما تساوى الثنائي في رصيد النقاط بـ48 نقطة.