أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

اختارت صحيفة "ديلي ميل" أفضل 50 لاعب كرة قدم على الإطلاق.

ورغم الجدل المستمر حول الأفضل بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلا أن الفارق في التصنيف بين الأسطورتين كان واضحا.

وكان من بين الغائبين البارزين عن قائمة أفضل 50 لاعبًا البرازيلي نيمار، رغم أنه أفضل هداف في تاريخ البرازيل.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في التاريخ بحسب "ديلي ميل":

10- كريستيانو رونالدو

من المثير للجدل أن كريستيانو رونالدو الذي يعتبره الكثيرون أفضل من لعب كرة القدم احتل المركز العاشر.

وفاز رونالدو بخمس كرات ذهبية طوال مسيرته وهو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف على الإطلاق، كما قاد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا منتخب بلاده إلى أول ألقابه الدولية على الإطلاق ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية على الإطلاق برصيد 128 هدفًا للبرتغال.

ورونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفًا، وفاز بالمسابقة خمس مرات بينها ثلاثة ألقاب متتالية.