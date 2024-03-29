أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم
اختارت صحيفة "ديلي ميل" أفضل 50 لاعب كرة قدم على الإطلاق.
ورغم الجدل المستمر حول الأفضل بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلا أن الفارق في التصنيف بين الأسطورتين كان واضحا.
وكان من بين الغائبين البارزين عن قائمة أفضل 50 لاعبًا البرازيلي نيمار، رغم أنه أفضل هداف في تاريخ البرازيل.
وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في التاريخ بحسب "ديلي ميل":
10- كريستيانو رونالدو
من المثير للجدل أن كريستيانو رونالدو الذي يعتبره الكثيرون أفضل من لعب كرة القدم احتل المركز العاشر.
وفاز رونالدو بخمس كرات ذهبية طوال مسيرته وهو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف على الإطلاق، كما قاد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا منتخب بلاده إلى أول ألقابه الدولية على الإطلاق ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية على الإطلاق برصيد 128 هدفًا للبرتغال.
ورونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفًا، وفاز بالمسابقة خمس مرات بينها ثلاثة ألقاب متتالية.
9- زيكو
في المركز التاسع يأتي الأسطورة البرازيلي زيكو الذي رغم عدم فوزه بلقب كأس العالم مطلقًا، إلا أنه يعتبر على نطاق واسع في البرازيل بطلًا أكبر من العديد من اللاعبين الآخرين.
وكان زيكو معروفًا بقدراته على الكرات الثابتة وكان إلى حد بعيد نجم تشكيلة البرازيل في كأس العالم 1982.
8- غارينشا
ويأتي أسطورة برازيلية أخرى في المركز الثامن مع تسلل غارينشا متقدما على كل من رونالدو وزيكو.
ويُنظر إلى غارينشا على نطاق واسع على أنه بطل فوز البرازيل بكأس العالم 1958، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة عام 1962، وهو العام الذي تميز بغياب كبير لبيليه بسبب الإصابة في المراحل الأولى.
7- رونالدو نازاريو
احتل الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو المركز السابع ويتقدم بشكل مثير للجدل على النجم البرتغالي.
وكانت موهبة رونالدو الطبيعية أمرًا يستحق المشاهدة، وقد فاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين، ولكن لسوء الحظ، فإن مسيرته تأثرت بشدة بالإصابات.
6- ألفريدو دي ستيفانو
ألفريدو دي ستيفانو، ثاني أفضل هدافي ريال مدريد على الإطلاق خلف كريستيانو رونالدو، وفاز دي ستيفانو بخمسة كؤوس أوروبية وكان يسجل في كل مباراة نهائية، بما في ذلك ثلاثية رائعة في نهائي عام 1960.
5- زين الدين زيدان
يدخل زين الدين زيدان القائمة بقوة ويحتل المركز الخامس وتميز زيدان بقدرته على التحكم في الكرة في مختلف أنحاء الملعب.
وصنع زيدان التاريخ بعدما قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998 بتسجيل هدفين على البرازيل في النهائي وقاد ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2001/2002.
4- يوهان كرويف
يمكن القول إن يوهان كرويف أحد أهم العقول في كرة القدم، رغم غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى.
ويُعتقد على نطاق واسع أن كرويف مؤسس مفهوم "كرة القدم الشاملة"، وهو تكتيك لا يزال في كرة القدم حتى اليوم من خلال مدربين مثل بيب غوارديولا وميكيل أرتيتا.
وفاز يوهان كرويف بثلاثة كؤوس أوروبية متتالية مع أياكس وقدم واحدة من أكثر الحركات المهارية شهرة في كرة القدم في كأس العالم 1974 أمام السويد.
3- دييغو مارادونا
لا يمكن أن يغيب اسم دييغو مارادونا عند ذكر أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.
وإذا كانت مباراة واحدة يمكن أن تلخص ذلك بشكل مثالي فهي كأس العالم 1986 ضد إنجلترا.
ومن الغريب أن الكثيرين ما زالوا يتذكرون هدفه الشهير باليد بدلا من التركيز على هدفه التاريخي في كأس العالم بعد مهارات وتلاعب بلاعبي إنجلترا.
2- بيليه
احتل بيليه المركز الثاني في التصنيف ويتميز الأسطورة البرازيلية بأنه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، حيث حقق أول انتصار له عندما كان مراهقًا في عام 1958.
وأصبح بيليه يعد القائد الأيقوني لأعظم فريق كرة قدم في التاريخ، المنتخب البرازيلي الذي فاز بكأس العالم 1970.
1- ليونيل ميسي
احتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الأول في تصنيف أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.
وميسي هو اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية في التاريخ برصيد ثماني جوائز.
ويتمتع ميسي بواحدة من أعظم المسيرات المهنية في تاريخ كرة القدم، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات لبرشلونة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة.
وقاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022، وهي النسخة التي سجل فيها سبعة أهداف، منها أربع ركلات جزاء.