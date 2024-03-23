ميسي أم رونالدو.. راموس يختار أفضل لاعب في التاريخ

وميسي، بطل كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، هو أكثر لاعب حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم برصيد ثماني كرات، وهو الهداف التاريخي للكلاسيكو ضد ريال مدريد برصيد 26 هدفا.

وميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة، والهداف التاريخي للدوري الإسباني، والهداف التاريخي للأرجنتين، ومن المتوقع أن يصبح الهداف التاريخي لإنتر ميامي.

ويأتي اختيار راموس البالغ من العمر 36 عاما للأفضل بعد أن لعب 12 موسما إلى جانب رونالدو في ريال مدريد، حيث فاز الثنائي بكل شيء تقريبًا على مستوى النادي.

وغادر راموس ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان في 2021 ولعب إلى جانب ميسي لمدة موسمين.

وعاد راموس هذا الصيف إلى الدوري الإسباني لكن من بوابة إشبيلية وشارك معه حتى الآن 28 مباراة سجل فيها ستة أهداف وصنع هدفا.