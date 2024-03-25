في رسالة عاطفية.. نجم البرازيل لشقيقه الصغير: "أتمنى مقابلة رونالدو"

وجه الشاب البرازيلي إندريك رسالة عاطفية إلى شقيقه الصغير.

وقال إندريك إنه يتمنى مقابلة النجم البرازيلي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وقال إندريك اليوم الإثنين قبل مباراة البرازيل وإسبانيا: "في يوم من الأيام آمل أن ألتقي كريستيانو، ابنه يتابعني على "إنستغرام".

وأضاف: "كل شيء سيسير على ما يرام في ريال مدريد ومع مسيرتي وسيتبعني كريستيانو أيضا، هدفي رقم 4 هو مقابلة كريستيانو رونالدو".

وتابع: "لقد شاهدت كريستيانو أكثر من أي شخص آخر، ليس فقط أبرز إنجازاته، ولكن أيضًا مدى اجتهاده في العمل، وما قاله الآخرون عن عقليته، تعلمت منه أن العمل الجاد أهم من الموهبة".

وأتم: "في يوم من الأيام، أتمنى أن ألتقي به، ما زلت لم أفعل ذلك بعد، أتمنى أن أكون قادرًا على مصافحته بحلول الوقت الذي تقرأ فيه هذا، إن شاء الله، كل شيء سيكون على ما يرام في ريال مدريد وفي مسيرتي".

وقال إندريك لشقيقه: "لا أعرف متى ستقرأ هذه الرسالة، لكن عمرك الآن أربع سنوات، وحياتنا تتغير بسرعة كبيرة، في الأشهر القليلة المقبلة، سأذهب إلى إسبانيا للعب مع ريال مدريد، نعم، الفريق الذي أختاره دائمًا على البلاي ستيشن عندما تراني ألعب".