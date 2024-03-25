في رسالة عاطفية.. نجم البرازيل لشقيقه الصغير: "أتمنى مقابلة رونالدو"
وجه الشاب البرازيلي إندريك رسالة عاطفية إلى شقيقه الصغير.
وقال إندريك إنه يتمنى مقابلة النجم البرازيلي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.
وقال إندريك اليوم الإثنين قبل مباراة البرازيل وإسبانيا: "في يوم من الأيام آمل أن ألتقي كريستيانو، ابنه يتابعني على "إنستغرام".
وأضاف: "كل شيء سيسير على ما يرام في ريال مدريد ومع مسيرتي وسيتبعني كريستيانو أيضا، هدفي رقم 4 هو مقابلة كريستيانو رونالدو".
وتابع: "لقد شاهدت كريستيانو أكثر من أي شخص آخر، ليس فقط أبرز إنجازاته، ولكن أيضًا مدى اجتهاده في العمل، وما قاله الآخرون عن عقليته، تعلمت منه أن العمل الجاد أهم من الموهبة".
وأتم: "في يوم من الأيام، أتمنى أن ألتقي به، ما زلت لم أفعل ذلك بعد، أتمنى أن أكون قادرًا على مصافحته بحلول الوقت الذي تقرأ فيه هذا، إن شاء الله، كل شيء سيكون على ما يرام في ريال مدريد وفي مسيرتي".
وقال إندريك لشقيقه: "لا أعرف متى ستقرأ هذه الرسالة، لكن عمرك الآن أربع سنوات، وحياتنا تتغير بسرعة كبيرة، في الأشهر القليلة المقبلة، سأذهب إلى إسبانيا للعب مع ريال مدريد، نعم، الفريق الذي أختاره دائمًا على البلاي ستيشن عندما تراني ألعب".
وأضاف: "أعلم أن العالم سيرغب في معرفة قصة عائلتنا، إنها قصة رائعة يا أخي! لذا فهذه فرصتي لأخبركم بما حدث بالفعل، ومع وجود أمي وأبي هنا لمساعدتي".
وتابع إندريك: كما تعلمون، في عائلتنا، كل شيء يبدأ وينتهي بالكرة، عندما كنت طفلا أردت فقط: "الكرة، الكرة، الكرة".
وأتم: "كرة مصنوعة من الشريط الكهربائي، من بعض الجوارب، كرة سلة، غير مهم، إذا كانت مستديرة، أو حتى مربعة، كنت أرغب في التسديد".
وأردف: "بإمكانك أن تسأل أمي كيف كنت أقدم نفسي للناس، في ذلك الوقت، لم نكن نعيش في شقة راقية كما نفعل الآن، لم يكن لدينا ثلاجة مليئة بالزبادي الذي تحبه كثيرًا".
وواصل: "كانت حياتنا مختلفة تمامًا عن الآن، مع مرور الوقت ستسمع كل أنواع الأشياء حول كيف كانت حياتنا، سيقولون إن الأمر كله كان ألمًا ومعاناة".
وواصل إندريك: "لكن الحقيقة هي أنني عشت طفولة رائعة والحمد لله، وذلك بفضل كل ما ضحى به أمي وأبي من أجلنا، وبفضل كرة القدم، من الواضح".
وأوضح: "في بعض الأحيان كانت أمي تحسب حرفيًا الأموال المتبقية لدينا، عندما كان يأتي المال كانت أمي تطبخ للأطفال الآخرين، لكن في معظم الأيام، لم يكن علينا سوى تناول الطعام".
وواصل البرازيلي: "كانت أمي تشعر بالذنب الشديد عند الطهي في المنزل، لأن الأطفال كانوا يشتمون رائحة اللحوم، وكانوا يسألون إذا كان هناك شيء لهم أيضًا، ولكن ماذا يمكننا أن نقول؟؟ ولم يبق شيء آخر".
وأضاف إندريك: في بعض الأحيان، عندما كنا في حاجة ماسة إلى المال، كانت أمي تطلب إقراضها بعض الأرز، ولكن في يوم من الأيام يا أخي، لم يعد لديها خدمات لطلبها، ولم يبق لها مال ولا أحد يلجأ إليها".
وتابع: "بصراحة، أتمنى ألا أخبركم بهذا، لأن الجوع ليس أمرًا جيدًا، أتمنى ألا تضطر أبدًا إلى تجربة الأمر كما فعلت أمي، لكنه جزء مهم من تاريخنا، في المرة القادمة التي تراها فيها، عانقها واشكرها، لأنه دون تضحياتها لم نكن لنحصل على الحياة التي نعيشها اليوم".
وأتم: "في الواقع، لدي قصة مضحكة للغاية لأخبركم بها، عندما ذهبت لزيارة ريال مدريد لأول مرة منذ بضعة أشهر، حدثت أشياء كثيرة لا تصدق".
وأضاف: "عندما التقينا فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) نظر في عيني أبي وقال: "ريال مدريد سيكون النادي الوحيد الذي سيعامل إندريك مثل الابن".
وأردف: "حصلت على نصيحة من رونالدو، كان كل شيء ضبابيًا، كما لو كنت في حلم، لكن أكثر ما أتذكره هو عندما دخلت غرفة تبديل الملابس وتحدث معي لوكا مودريتش، كان قميصه الذي يحمل الرقم 10 معلقًا، وأشار بإصبعه إلى المقعد المجاور له وقال: "رقم 9 ورقم 10، من يدري؟، في الموسم المقبل، ربما تجلس بجواري".
وواصل: "هذه التفاصيل لمست قلبي حقا، فكرت: "إذا كان مودريتش يعتقد أنني أستحق ارتداء الرقم 9، فيجب أن أكون كذلك، لم أصل لريال مدريد بعد، لذلك لا أعرف، لكن أتمنى أن أرتدي يومًا ما الرقم 9 مع ريال مدريد".
ومن المقرر أن ينضم إندريك لريال مدريد الصيف المقبل حيث سيبلغ سن الرشد.
ومن المتوقع أن يرافق إندريك مواطنه فينيسيوس جونيور ورودريغو في الخط الهجومي أمام إسبانيا، غدا الثلاثاء، وديًا.
وسجل إندريك هدف فوز البرازيل 1/0 على إنجلترا يوم السبت في ملعب ويمبلي أيضا.
وستقام مباراة البرازيل وإسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، حيث سيلعب إندريك على الملعب الموسم المقبل بعد انضمامه لريال مدريد.
يشار إلى أن رونالدو البالغ من العمر 39 عاما غادر ريال مدريد صيف عام 2018 بعد تسعة مواسم مع الميرنغي.
وسجل رونالدو لريال مدريد 450 هدفا وصنع 131 في 438 مباراة، وهو الهداف التاريخي للفريق.
وسجل إندريك 18 هدفا وصنع ثلاثة في 66 مباراة مع بالميراس، وسجل هدفا في ثلاث مباريات مع منتخب البرازيل الأول.