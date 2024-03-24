إندريك يسجل هدف فوز البرازيل على إنجلترا ويحتفل على طريقة بيلينغهام (فيديو)

سجل فيليبي إندرك هدفا رائعا لمنتخب البرازيل في شباك إنجلترا، في المواجهة الودية التي تجمع المنتخبين على ملعب "ويمبلي"، مساء السبت.

وجاء هدف إندريك في الدقيقة 79 عقب نزوله من على مقاعد البدلاء، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس إنجلترا.

وبعمر 17 عامًا و246 يومًا، أصبح إندريك أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا على ملعب ويمبلي مع ناديه أو منتخب بلاده.