إندريك يسجل هدف فوز البرازيل على إنجلترا ويحتفل على طريقة بيلينغهام (فيديو)
سجل فيليبي إندرك هدفا رائعا لمنتخب البرازيل في شباك إنجلترا، في المواجهة الودية التي تجمع المنتخبين على ملعب "ويمبلي"، مساء السبت.
وجاء هدف إندريك في الدقيقة 79 عقب نزوله من على مقاعد البدلاء، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس إنجلترا.
وبعمر 17 عامًا و246 يومًا، أصبح إندريك أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا على ملعب ويمبلي مع ناديه أو منتخب بلاده.
كما احتفل إندريك على طريقة جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد، والذي سيزامله العام المقبل، حيث تعاقد الميرنغي مع اللاعب الشاب بعد تألقه بشكل كبير مع بالميراس البرازيلي.
ووقع إندريك لصالح ريال مدريد في 15 ديسمبر 2022، مقابل 70 مليون يورو لصالح ناديه بالميراس، الذي يلعب معه على سبيل الإعارة في الوقت الحالي.
وجاءت المباراة، ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي لنهائيات كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل، والمنتخب البرازيلي لنهائيات كوبا أمريكا في الفترة ذاتها.
وانتهى اللقاء بفوز المنتخب البرازيلي بهدف دون رد.
وحاول المنتخب الإنجليزي فيما تبقى من وقت تحقيق التعادل، وارتدت رأسية راشفورد من الدفاع البرازيلي في الوقت بدل الضائع، وتصدى بيكفورد لانفراد من إندريك في اللحظات الأخيرة.