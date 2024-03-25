على غرار إندريك.. ريال مدريد يستهدف ضم موهبة أرجنتينية

كشفت تقارير صحفية عن متابعة الإدارة الرياضة في نادي ريال مدريد لاعبًا أرجنتينيًّا شابًّا بدأ في التألق مؤخرًا مع فريق ريفر بليت، لضمه لصفوف الفريق الملكي.

ووضع ريال مدريد أنظاره تجاه فرانكو ماستانتونو، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي لفت أنظار الأندية الأوروبية مؤخرًا بتألقه.

وقالت صحيفة "ماركا"، اليوم الإثنين: "لا تتوقف الإدارة الرياضية لنادي ريال مدريد عن العمل في البحث عن المواهب واكتشافها في جميع أنحاء العالم، ومع الوصول المرتقب للبرازيلي إندريك قادمًا من بالميراس تستمر عملية البحث عن المواهب، والآن تتجه الأنظار إلى الأرجنتين، حيث بدأت الإداراة بمتابعة مجموعة من لاعبي الشباب من ريفر بليت الذين يجذبون الانتباه وعلى رأسهم فرانكو ماستانتونو".