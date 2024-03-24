ريال مدريد ينقض على نجم ليفربول
كشفت صحيفة "ذا صن" أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.
ووفقا للصحيفة فإن ريال مدريد على استعداد لدفع 75 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أرنولد البالغ من العمر 25 عاما.
وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في يونيو 2025، وبحسب الصحيفة فإن ليفربول لا ينوي بيع الدولي الإنجليزي.
وأكدت "ديلي ميل" أن ليفربول ما زال يأمل في ربط أرنولد بعقد طويل الأجل.
ولكن إذا توقفت المفاوضات، فمن غير المرجح أن يكون ريال مدريد وحده في محاولة إغراء ليفربول للتعاقد مع أرنولد.
وأشارت "ذا صن" أن ليفربول يخاطر بخسارة الظهير الأيمن مجانا صيف 2025.
وقالت إن الموافقة على الشروط الجديدة مع أرنولد ستكون إحدى الأولويات القصوى لليفربول الصيف المقبل.
وستكون المهمة الأكبر لمايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لليفربول والمدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز التعاقد مع مدرب يخلف يورغن كلوب.
لكن هذه المهمة لن تكون الوحيدة حيث ينتهي عقد محمد صلاح وهو الأمر الذي ينطبق على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.
وقالت "ذا صن" إن صلاح وفان دايك وأرنولد من بين أصحاب الرواتب المرتفعة في ليفربول.
وشارك أرنولد الموسم الحالي في 29 مباراة مع ليفربول، وبشكل عام لعب للريدز 302 مباراة، سجل فيها 18 هدفا، وصنع 82.
وعلى مستوى الألقاب نال أرنولد مع ليفربول لقبا في كل من الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.