ريال مدريد ينقض على نجم ليفربول

وستكون المهمة الأكبر لمايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لليفربول والمدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز التعاقد مع مدرب يخلف يورغن كلوب.

لكن هذه المهمة لن تكون الوحيدة حيث ينتهي عقد محمد صلاح وهو الأمر الذي ينطبق على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقالت "ذا صن" إن صلاح وفان دايك وأرنولد من بين أصحاب الرواتب المرتفعة في ليفربول.

وشارك أرنولد الموسم الحالي في 29 مباراة مع ليفربول، وبشكل عام لعب للريدز 302 مباراة، سجل فيها 18 هدفا، وصنع 82.

وعلى مستوى الألقاب نال أرنولد مع ليفربول لقبا في كل من الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.