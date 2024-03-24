يبدو أن حقبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شارفت على النهاية مع منتخب بلاده.

ويرتدي رونالدو القميص رقم 7 مع منتخب البرتغال منذ 17 عامًا.

وغاب رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، عن المباراة الودية بين البرتغال والسويد، يوم الخميس الماضي، ويقضي اللاعب إجازة مع عائلته في السعودية.

وفي غياب رونالدو ارتدى اللاعب بروما القميص رقم 7، رغم أنه "امتياز" مخصص لرونالدو فقط منذ العام 2007.

ويبدو أن ذلك إشارة بارزة لنهاية حقبة رونالدو مع البرتغال.

وشارك بروما في الشوط الثاني أمام السويد وسجل الهدف الرابع في فوز البرتغال 5/2.