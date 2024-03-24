إشارة بارزة لنهاية حقبة رونالدو مع البرتغال
يبدو أن حقبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شارفت على النهاية مع منتخب بلاده.
ويرتدي رونالدو القميص رقم 7 مع منتخب البرتغال منذ 17 عامًا.
وغاب رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، عن المباراة الودية بين البرتغال والسويد، يوم الخميس الماضي، ويقضي اللاعب إجازة مع عائلته في السعودية.
وفي غياب رونالدو ارتدى اللاعب بروما القميص رقم 7، رغم أنه "امتياز" مخصص لرونالدو فقط منذ العام 2007.
ويبدو أن ذلك إشارة بارزة لنهاية حقبة رونالدو مع البرتغال.
وشارك بروما في الشوط الثاني أمام السويد وسجل الهدف الرابع في فوز البرتغال 5/2.
وبعد المباراة أبدى بروما إعجابه برونالدو، حيث قال: "إنه مثله الأعلى".
وقالت صحيفة "ديلي ستار" إنه بمجرد عودة رونالدو، من المرجح أن يعود بروما إلى رقمه المعتاد رقم 17.
وارتدى رونالدو الرقم 7 لأول مرة عندما انضم إلى مانشستر يونايتد العام 2003، ومنذ ذلك الحين، ارتدى نفس الرقم في كل مباراة لكل نادٍ، باستثناء موسم 2009/2010 مع ريال مدريد، حيث كان راؤول لا يزال يلعب للميرنغي.
ورونالدو هو الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 128 هدفًا سجلها في 205 مباريات.
وقاد رونالدو البرتغال للتتويج بلقب أمم أوروبا 2016 وهو أول لقب في تاريخ البرتغال، كما قاد منتخب بلاده للفوز بأول نسخة في دوري الأمم الأوروبية.