لاعب البرتغال: رونالدو مجنون وأريد أن أكون أفضل لاعب في العالم مثله

أشاد البرتغالي فابيو كارفاليو، لاعب ليفربول بمواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وقال كارفاليو المعار من ليفربول إلى هال سيتي: "رونالدو ملهمي في كرة القدم، وأحاول دائمًا التعلم منه، والطريقة التي يعمل بها لا تُصدق".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "آبولا" البرتغالية: "رونالدو يواصل العمل بنفس الطريقة والاعتناء بنفسه، إنه رجل مجنون، يعيش ويتنفس كرة القدم، وأحاول أن أفعل مثله، لأنني أريد أن أصبح الأفضل".

وأتم كارفاليو: "رونالدو دائمًا يريد أن يكون الأفضل، لهذا السبب وصل إلى المستوى الذي هو عليه".

وأكد: "رونالدو يمنحني الدافع كل يوم، رأيت أمي وأبي يستيقظان مبكرًا كل يوم للذهاب إلى العمل ثم يتركان وظيفة إلى أخرى ليتمكنا من كسب المزيد، هذه الأشياء تمنحني القوة".