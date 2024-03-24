لاعب البرتغال: رونالدو مجنون وأريد أن أكون أفضل لاعب في العالم مثله
أشاد البرتغالي فابيو كارفاليو، لاعب ليفربول بمواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
وقال كارفاليو المعار من ليفربول إلى هال سيتي: "رونالدو ملهمي في كرة القدم، وأحاول دائمًا التعلم منه، والطريقة التي يعمل بها لا تُصدق".
وأضاف في تصريحات لصحيفة "آبولا" البرتغالية: "رونالدو يواصل العمل بنفس الطريقة والاعتناء بنفسه، إنه رجل مجنون، يعيش ويتنفس كرة القدم، وأحاول أن أفعل مثله، لأنني أريد أن أصبح الأفضل".
وأتم كارفاليو: "رونالدو دائمًا يريد أن يكون الأفضل، لهذا السبب وصل إلى المستوى الذي هو عليه".
وأكد: "رونالدو يمنحني الدافع كل يوم، رأيت أمي وأبي يستيقظان مبكرًا كل يوم للذهاب إلى العمل ثم يتركان وظيفة إلى أخرى ليتمكنا من كسب المزيد، هذه الأشياء تمنحني القوة".
وأردف: "عندما أشعر بالتعب، أو لا أشعر بالرغبة في التدريب كثيرًا، أفكر في تلك اللحظات وكيف أحتاج إلى منح والدي حياة أفضل".
وبسؤاله عن مستقبله قال كارفاليو: "ذهبت إلى ليفربول، لأنني أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم، واللعب هناك يجعلني أتنافس دائمًا مع أفضل اللاعبين، تعلمت منهم الكثير، لديهم الخبرة في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا".
ولعب فابيو كارفاليو مع الفريق الأول لليفربول 21 مباراة سجل فيها 3 أهداف، وينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2027.
وسجل رونالدو 30 هدفًا، وصنع 11 في 33 مباراة مع النصر الموسم الحالي، وبشكل عام لعب للعالمي 52 مباراة سجل فيها 44 هدفًا، وصنع 13.