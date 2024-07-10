مدرب إنتر ميلان الإيطالي يرفض عرضًا ضخمًا من النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن رفض أحد المدربين الإيطاليين عرضًا ضخمًا لتولي قيادة النصر السعودي، الفترة الماضية.

ويتولى حاليًّا لويس كاسترو تدريب النصر السعودي، وكانت تفكر الإدارة الفترة الماضية بالبحث عن بديل له بعد عدم نجاحه مع الفريق في الموسم الماضي بحصد أي بطولة، قبل تجديد الثقة به.

ووفقًا لِما ذكره الصحفي، ألفريدو بيدولا، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، رفض عرضًا كبيرًا من النصر، لتولي قيادة الفريق الفنية بالفترة المقبلة.

وأضاف أن نادي النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو، أرسل مبعوثين إلى إيطاليا لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المكافآت لكل موسم، ولكن المدرب رفض بسبب رغبته في استمرار مسيرته مع فريقه الإيطالي.

ويستعد سيموني لتجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2025، مع إنتر ميلان، وذلك بعد إبرامه لاتفاق مع إدارة النادي الإيطالي منذ عدة أسابيع.

وبحسب ما أشار إليه الصحفي الإيطالي، فإن عقد إنزاغي الجديد سيكون حتى عام 2026، مقابل نحو 6.5 مليون في الموسم، وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وقدم إنزاغي، البالغ من العمر 48 عامًا، مع إنتر ميلان مستويات رائعة، حيث أحرز مع الفريق العديد من الألقاب المهمة.

وتولى إنزاغي القيادة الفنية للفريق الإيطالي في يناير 2021، وسبق له تدريب لاتسيو الإيطالي في الفترة من 2010، وحتى 2021.