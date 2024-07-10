سيناريو حدوث أول مواجهة رسمية بين يامال وميسي

أعاد النجم الإسباني من أصل مغربي لامين يامال شغف جماهير كرة القدم وتطلعاتها لمشاهدة نسخة جديدة من أيقونات الساحرة المستديرة وذلك بعد عرض رائع مع منتخب بلاده إسبانيا أمام فرنسا في نصف نهائي يورو 2024.

واستطاع يامال، الذي سيحتفل يوم السبت 13 يوليو الجاري، وقبل يوم واحد من الدور النهائي بعيد ميلاده السابع عشر أن يسلب إعجاب الملايين من عشاق كرة القدم بعدما قاد منتخب لاروخا للفوز (2 ـ 1) على إسبانيا وبلوغ الدور النهائي لليورو.

وسجل يامال هدفا رائعا في شباك فرنسا، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل هدفا في مسابقة كروية كبرى ( المونديال أو اليورو) وذلك بعمر 16 عاما و362 يوما متجاوزا عدة أساطير في اللعبة وعلى رأسهم الأسطورة العالمية بيلي.

وبعد عرض رائع في ملعب أليانز أرينا، خطف فيه الأضواء من النجم المثير للجدل كيليان مبابي، تداولت منصات التواصل آلاف الصور ومقاطع الفيديو لما قدمه لامين يامال، كما نشرت مقارنات بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي.

وتساءل الكثير من المتابعين عن السيناريو الذي بإمكانه أن يضع لامين يامال والنجم ليونيل ميسي وجها لوجه في مباراة واحدة وذلك بعد أن أصبح مستبعدا أن يلتقيا رسميا في مباريات الأندية بعد رحيل ميسي نحو الولايات المتحدة.

ومن الممكن فعلا أن يكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة تجمع لامين يامال وليونيل ميسي وتحديدا بين إسبانيا والأرجنتين في حالة واحدة وهي أن يتوج الإسبان بكأس أمم أوروبا وأن يحرز منتخب التانغو للمرة الثانية على التوالي لقب كوبا أمريكا.

ويمن أن يلتقي يامال وميسي في إطار رسمي وهو نهائي كأس الأبطال (فيناليسيما) بين بطل أوروبا وبطل كوبا امريكا (2024).

وكانت هذه البطولة أُنشئت في العام 2021 وجمعت النسخة الأولى منتخب إيطاليا بطل أوروبا في ذلك العام مع الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا أيضا في العام ذاته.

وأقيمت مباراة النهائي الكبير، في 1يونيو 2022 في ملعب ويمبلي في لندن وفاز بها منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل ليتوج باللقب الأول من تلك المسابقة.

ولم يعد يفصل منتخبي إسبانيا والأرجنتين عن لقاء قد يجمع ميسي ويامال سوى مباراة واحدة لكليهما، وهي نهائي أمم أوروبا لإسبانيا ونهائي كوبا أمريكا للأرجنتين، وفي حال فوزهما سيتحقق السيناريو الذي ينتظره الكثيرون بشغف: لقاء النجوم: ميسي ويامال.