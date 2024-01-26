بيريز يرفض طلب أنشيلوتي بشأن بنزيما

ووفقا للصحيفة فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أغلق الباب أمام عودة بنزيما.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يرى أن ريال مدريد استوعب مرحلة ما بعد بنزيما، حيث ينافس على لقب الدوري الإسباني، وفاز مؤخرا بكأس السوبر الإسباني، وما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا.

ويراهن بيريز على الجيل الجديد في ريال مدريد والذي يجسده بشكل خاص لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي سجل 18 هدفا، والثنائي البرازيلي رودريغو وفينيسيوس جونيور.

وقالت الصحيفة إن أنشيلوتي يفتقد بنزيما، الذي كان جزءًا من الخطط الهجومية للمدرب الإيطالي لهذا الموسم، لكنه انتهى به الأمر إلى قبول رحيله.