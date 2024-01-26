بيريز يرفض طلب أنشيلوتي بشأن بنزيما
كشفت صحيفة "سبورت" أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يريد عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للفريق.
ويتردد أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما يريد مغادرة الاتحاد السعودي، بعدما انضم إليه الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد أن رفض تجديد عقده مع ريال مدريد.
وربطت تقارير بنزيما بالانتقال لتشيلسي أو العودة لريال مدريد، وأكدت "سبورت" أن أنشيلوتي أكثر من مؤيد لعودة بنزيما لسانتياغو برنابيو في يناير الحالي.
ووفقا للصحيفة فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أغلق الباب أمام عودة بنزيما.
وأوضحت الصحيفة أن بيريز يرى أن ريال مدريد استوعب مرحلة ما بعد بنزيما، حيث ينافس على لقب الدوري الإسباني، وفاز مؤخرا بكأس السوبر الإسباني، وما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا.
ويراهن بيريز على الجيل الجديد في ريال مدريد والذي يجسده بشكل خاص لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي سجل 18 هدفا، والثنائي البرازيلي رودريغو وفينيسيوس جونيور.
وقالت الصحيفة إن أنشيلوتي يفتقد بنزيما، الذي كان جزءًا من الخطط الهجومية للمدرب الإيطالي لهذا الموسم، لكنه انتهى به الأمر إلى قبول رحيله.
وأكدت أن ريال مدريد أخبر أنشيلوتي أن لديه تشكيلة مكتملة وأنه غير مهتم باستعادة بنزيما.
ومع ذلك، سيطلب أنشيلوتي من فلورنتينو بيريز إحضار بنزيما في حالة تمكن اللاعب من إقناع الاتحاد بقبول عودته لريال مدريد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
ومع ذلك علي غريسي شقيق بنزيما بكلمتين، عبر حسابه في موقع "إنستغرام" وكتب: "أخبار كاذبة".
ويتبقى أقل من أسبوع على إغلاق السوق الشتوي، وإذا أراد ريال مدريد استعاد بنزيما عليه الموافقة على الصفقة وإقناع اللاعب والاتحاد
وأشارت "سبورت" إلى أن أندية في الدوري الإنجليزي منفتحة على التعاقد مع بنزيما أبرزها تشيلسي وآرسنال إلى جانب ليون الفرنسي.
وانتقل بنزيما لريال مدريد في 2009 من ليون مقابل 35 مليون يورو، وسجل للميرنغي 354 هدفا وصنع 165 في 648 مباراة.
ونال بنزيما مع ريال مدريد الألقاب الممكنة كلها إلى جانب جائزة في كل من الكرة الذهبية و"ذا بيست".
وبنزيما هو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد علما أنه سجل 121 هدفا وصنع 54 في 187 مباراة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.