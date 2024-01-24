الأرقام تكشف من استفاد أكثر مع نيغريرا.. ريال مدريد أم برشلونة؟
كشف الصحفي الإسباني بيدرو مارتي عن المستفيد الأكبر بين ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة تولي إنريكيز نيغريرا منصب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا.
وتتعلق قضية نيغريرا بدفع برشلونة أموالا لإنريكيز نيغريرا ونجله خلال فترة توليه منصب نائب رئيس لجنة الحكام.
ويقول برشلونة إن دفع الأموال كان للحصول على تقارير رياضية عن الحكام بهدف التحضير للمباريات.
وبحسب الصحفي، فإن إجمالي العقوبات والبطاقات الحمراء لبرشلونة وريال مدريد خلال آخر 6 مواسم في الدوري الإسباني مع نيغريرا في منصبه (من 2012 إلى 2018) كانت كالتالي:
برشلونة:
احتسب الحكام 57 ضربة جزاء لبرشلونة، و15 ضربة جزاء ضده، ما يعني فارق 42 ضربة جزاء.
واحتسب الحكام 38 حالة طرد ضد منافسي برشلونة مقابل 11 حالة طرد للاعب برشلونة بفارق 27 حالة.
ريال مدريد:
أما لريال مدريد فقد احتسب الحكام 55 ضربة جزاء، مقابل 26 ضربة جزاء ضده، بفارق 29 ضربة جزاء.
وفي حالات الطرد، طرد الحكام 26 لاعبا من منافسي ريال مدريد، مقابل 22 لاعبا من ريال مدريد بفارق 6 حالات طرد.
بعد رحيل نيغريرا
أما منذ رحيل نيغريرا في 2018، فقد جاءت النتائج كالتالي:
برشلونة: احتسب الحكام منذ رحيل نيغريرا 35 ضربة جزاء لبرشلونة، مقابل 20 لمنافسيه بفارق 15 ضربة جزاء.
وطبّق الحكام 31 حالة طرد ضد منافسي برشلونة، مقابل 22 للاعبيه، بفارق 9 حالات طرد.
ريال مدريد:
احتسب الحكام 50 ضربة جزاء لريال مدريد منذ رحيل نيغريرا، مقابل 28 ضربة جزاء ضد ريال مدريد، بفارق 22 حالة.
واحتسب الحكام 17 بطاقة حمراء ضد لاعبي ريال مدريد، مقابل 17 حالة طرد ضد منافسه.