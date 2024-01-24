الأرقام تكشف من استفاد أكثر مع نيغريرا.. ريال مدريد أم برشلونة؟

بعد رحيل نيغريرا

أما منذ رحيل نيغريرا في 2018، فقد جاءت النتائج كالتالي:

برشلونة: احتسب الحكام منذ رحيل نيغريرا 35 ضربة جزاء لبرشلونة، مقابل 20 لمنافسيه بفارق 15 ضربة جزاء.

وطبّق الحكام 31 حالة طرد ضد منافسي برشلونة، مقابل 22 للاعبيه، بفارق 9 حالات طرد.

ريال مدريد:

احتسب الحكام 50 ضربة جزاء لريال مدريد منذ رحيل نيغريرا، مقابل 28 ضربة جزاء ضد ريال مدريد، بفارق 22 حالة.

واحتسب الحكام 17 بطاقة حمراء ضد لاعبي ريال مدريد، مقابل 17 حالة طرد ضد منافسه.