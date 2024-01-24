3 أندية أوروبية كبيرة تفاوض بنزيما

وانتقل بنزيما من ريال مدريد للاتحاد، الصيف الماضي، لكن يبدو أنه غير سعيد بعد نحو 6 أشهر من الانتقال للدوري السعودي رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2026.

كشفت وكالة "فرانس برس" أن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي يريد الرحيل "مؤقتًا" عن العميد.

وبحسب الوكالة، فإن بنزيما يشعر بأنه تحت "الضغوط"، ويريد مغادرة الفريق "مؤقتًا".

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي مانشستر يونايتد دخل في منافسة قوية مع تشيلسي للحصول على خدمات بنزيما.

وقالت الصحيفة: "يعقد كريم بنزيما محادثات مع الشياطين الحمر، والذين دخلوا في منافسة مع تشيلي، وناديين كبيرين أيضًا هما آرسنال، وأوليمبيك ليون نادي بنزيما السابق".

ويتدرب بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا حاليًا بمفرده بعد عودته، متأخرًا، 17 يومًا إلى النادي من العطلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتحاد حريص على الاحتفاظ بنجمها المميز، وتقول إن نادي جدة يأمل أن يقوم بنزيما بالتراجع والعودة.