سبب طلب بنزيما "الرحيل المؤقت" عن الاتحاد

وغاب بنزيما، صاحب الكرة الذهبية 2022، عن تدريبات الاتحاد ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء فترة إجازة في جزيرة موريشيوس.

هدف ليون

وبحسب الصحفي فابريس هوكينز، فإن نادي ليون الفرنسي يرغب في التعاقد مع كريم بنزيما من نادي الاتحاد.

وبحسب هوكينز، فإن ليون يرغب في التعاقد مع بنزيما، البالغ من العمر 36 عامًا، رغم أن العملية معقدة.

وأكد الصحفي أن ليون لا يستطيع، ماليًّا، مجاراة راتب بنزيما في الاتحاد، علما أن عقد اللاعب مع الاتحاد ينتهي في يونيو 2026.

كما تردد أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد لا يرغب في الاعتماد على بنزيما مستقبلًا.

وربطت تقارير بنزيما بالعودة إلى أوروبا وبالتحديد ريال مدريد وتشيلسي، لكن صحيفة "ماركا" قالت إن أبواب ريال مدريد مغلقة أمام بنزيما؛ ما يعني عدم وجود فرص لإعادته ودمجه في الفريق مجددًا.

ويحتل الاتحاد حاليًّا المركز السابع، وحصد العميد 28 نقطة من 18 مباراة ويتأخر بـ25 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 19 مباراة.