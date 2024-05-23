أسباب تجعل بقاء تشافي في برشلونة إجباريًّا

أفضل من سيتيين وكومان

رقميًّا سنجد تشافي نجح في تقديم مستويات أفضل بعناصر برشلونة من تلك التي ظهرت تحت قيادة أسماء مثل رونالد كومان وكيكي سيتيين.

مثلًا فيما يتعلق بمعدل جمع النقاط لكل مباراة فقد كان كومان يجمع 1.96 نقطة في كل مباراة، مقابل 2.06 لصالح تشافي، الذي درب النادي الكتالوني لأكثر من ضعف عدد المباريات.

سيتيين لا نستطيع أن نحكم عليه بنفس المعيار فالرجل لم يدرب برشلونة سوى في 25 مباراة فقط مقابل 141 لتشافي.

لكن ببساطة خسارته بثمانية أهداف فقط أمام بايرن ميونخ كفيلة بحسم أي جدل يخص وجود أفضلية له على تشافي.

رغم ذلك لم يلق سيتيين كل هذا القدر من الانتقاد الذي ناله المدرب الحالي لبرشلونة لا هو ولا رونالد كومان.