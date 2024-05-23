حقيقة دفع برشلونة مكافآت ضخمة لبايرن ميونخ بسبب أهداف ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية حقيقة إلزام نادي برشلونة بدفع مبلغ ضخم لنظيره بايرن ميونخ بسبب أحد البنود في عقد روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم للفريق الكتالوني في صيف 2022.

وراجت تقارير بأن العقد بين برشلونة وبايرن يتضمن سلسلة من المكافآت المرتبطة بالأهداف والتي ستجعل النادي الكتالوني يدفع المزيد للفريق البافاري، إذا حقق المهاجم البولندي عددًا معينًا من الأهداف في مسابقات معينة.

وأشارت تقارير في الصحف البولندية والألمانية إلى أنه إذا سجل ليفاندوفسكي 25 هدفًا في الموسم، فإن برشلونة ملزم بدفع 1.25 مليون يورو لبايرن ميونخ كل موسم.