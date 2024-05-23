حقيقة دفع برشلونة مكافآت ضخمة لبايرن ميونخ بسبب أهداف ليفاندوفسكي
كشفت تقارير صحفية حقيقة إلزام نادي برشلونة بدفع مبلغ ضخم لنظيره بايرن ميونخ بسبب أحد البنود في عقد روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم للفريق الكتالوني في صيف 2022.
وراجت تقارير بأن العقد بين برشلونة وبايرن يتضمن سلسلة من المكافآت المرتبطة بالأهداف والتي ستجعل النادي الكتالوني يدفع المزيد للفريق البافاري، إذا حقق المهاجم البولندي عددًا معينًا من الأهداف في مسابقات معينة.
وأشارت تقارير في الصحف البولندية والألمانية إلى أنه إذا سجل ليفاندوفسكي 25 هدفًا في الموسم، فإن برشلونة ملزم بدفع 1.25 مليون يورو لبايرن ميونخ كل موسم.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث نقلت عن مصادر مطلعة على تفاصيل عقد المهاجم البولندي، موضحة أن هذه المكافأة لن تُدفع إلا إذا سجل 26 هدفًا في الدوري و8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وفي الموسم الماضي، سجل ليفاندوفسكي 23 هدفًا في الدوري و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وفي الموسم الحالي، سجل مهاجم برشلونة 18 هدفًا في الليغا و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي، لم يكن هناك أي داعٍ لدفع المكافأة في أيٍّ من الموسمين.
وتعاقد ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة في الـ19 من يوليو 2022، ووقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع خيار سنة إضافية مقابل 45 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، وفي ذلك الوقت، كان ماتيو أليماني وخوردي كرويف مسؤولين عن الإدارة الرياضية، وكان برشلونة يبحث عن حافز إعلامي بعد خيبة الأمل بسبب رحيل ليونيل ميسي في الصيف السابق.