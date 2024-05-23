ليفاندوفسكي يصدم ميسي ورونالدو
استبعد المهاجم البولندي لنادي برشلونة الإسباني روبيرت ليفاندوفسكي، النجمين المُلهمين كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق والنصر السعودي حاليًا، وليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق وإنتر ميامي الأمريكي حاليًا، من فريق أحلامه المكونة من 5 لاعبين.
وأدلى ليفاندوفسكي (35 عامًا) بحديث لصحيفة "الصن" (THE SUN) البريطانية، تخلله سؤال حول فريق أو تشكيلة أحلامه، ليختار هداف بولندا التاريخي 5 لاعبين دون أن يكون من بينهم رونالدو أو ميسي.
واختار ليفاندوفسكي حارس المرمى البرازيلي تافاريل، الذي تُوج مع منتخب السامبا بمونديال 1994، قائلا إنه "كان يلعب قبل 20 عامًا، لكن هو حارس المرمى الذي أحببت مشاهدته".
وأضاف المهاجم البولندي: "في الدفاع سأختار كارلس بويول، وفي خط الوسط، سأختار النجم زين الدين زيدان، أما في الهجوم فسيكون تييري هنري".
وتابع مهاجم برشلونة: "سأكون أنا المدرب وأستطيع إدارتهم، لكن بقي لاعب خامس لن يكون غير النجم البرازيلي رونالدينهو بالتأكيد."
يشار إلى أن علاقة ليفاندوفسكي وميسي تشوبها الكثير من العداوة، وذلك بعد تتويج النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2021، والتي اعتبر الكثيرون أن النجم البولندي هو الأجدر بالحصول عليها.
وفي مباراة بولندا والأرجنتين في مونديال قطر 2022، التقى القائدان ميسي وليفاندوفسكي وجهًا لوجه، ولكنهما لم يتصافحا على خلفية العداوة التي سببتها الكرة الذهبية بينهما.