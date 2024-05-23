ليفاندوفسكي يصدم ميسي ورونالدو

استبعد المهاجم البولندي لنادي برشلونة الإسباني روبيرت ليفاندوفسكي، النجمين المُلهمين كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق والنصر السعودي حاليًا، وليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق وإنتر ميامي الأمريكي حاليًا، من فريق أحلامه المكونة من 5 لاعبين.

وأدلى ليفاندوفسكي (35 عامًا) بحديث لصحيفة "الصن" (THE SUN) البريطانية، تخلله سؤال حول فريق أو تشكيلة أحلامه، ليختار هداف بولندا التاريخي 5 لاعبين دون أن يكون من بينهم رونالدو أو ميسي.

واختار ليفاندوفسكي حارس المرمى البرازيلي تافاريل، الذي تُوج مع منتخب السامبا بمونديال 1994، قائلا إنه "كان يلعب قبل 20 عامًا، لكن هو حارس المرمى الذي أحببت مشاهدته".