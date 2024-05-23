اتضحت الرؤية.. برشلونة يستقر على خليفة تشافي

تشافي سبق أن أعلن رحيله عن برشلونة في وقت سابق من الموسم، ولكنه تراجع ليعلن النادي استمراره، قبل أن يغضب لابورتا عليه بسبب تصريحاته بشأن الأزمة الاقتصادية وصعوبة المنافسة مع ريال مدريد.

وكشف تشافيير فالس عبر برنامجه في قناة (OnzeTv3)، عن هوية المدرب الجديد لبرشلونة، والي سيخلف تشافي في منصبه.

وقال فالس: " أراهن أن هانسي فليك سيكون مدرب برشلونة الموسم المقبل"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن فليك يعجبه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.