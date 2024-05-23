اتضحت الرؤية.. برشلونة يستقر على خليفة تشافي
حسم الإعلامي تشافيير فالس، هوية المدرب الجديد لنادي برشلونة الإسباني، بعد صدام رئيس النادي خوان لابورتا، ومدربه تشافي.
تشافي سبق أن أعلن رحيله عن برشلونة في وقت سابق من الموسم، ولكنه تراجع ليعلن النادي استمراره، قبل أن يغضب لابورتا عليه بسبب تصريحاته بشأن الأزمة الاقتصادية وصعوبة المنافسة مع ريال مدريد.
وكشف تشافيير فالس عبر برنامجه في قناة (OnzeTv3)، عن هوية المدرب الجديد لبرشلونة، والي سيخلف تشافي في منصبه.
وقال فالس: " أراهن أن هانسي فليك سيكون مدرب برشلونة الموسم المقبل"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن فليك يعجبه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.
يذكر أن فليك كان المدير الفني لبايرن ميونخ وقت الهزيمة الشهيرة لبرشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.
وحصل فليك على بطولة الدوري الألماني مرتين، ومرة بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس ألمانيا.
وكان مساعدا ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا عندما توج مانشافت ببطولة كأس العالم 2014.