كالمنديل مثل ميسي.. سر تخلص لابورتا من تشافي

كشفت تقارير صحفية عن سر اتخاذ خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قرارًا بالتخلص من تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق.

وكان تشافي أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتفق مع رئيس النادي على الاستمرار.

لكن تصريحات تشافي الأخيرة، بشأن عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى، بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا، الذي يفكر في التراجع عن اتفاقه مع المدرب.

ومن المقر أن يعقد لابورتا اجتماعًا مع تشافي لتحديد مستقبله، على الأغلب سيكون يوم الاثنين.