كالمنديل مثل ميسي.. سر تخلص لابورتا من تشافي
كشفت تقارير صحفية عن سر اتخاذ خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قرارًا بالتخلص من تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق.
وكان تشافي أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتفق مع رئيس النادي على الاستمرار.
لكن تصريحات تشافي الأخيرة، بشأن عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى، بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا، الذي يفكر في التراجع عن اتفاقه مع المدرب.
ومن المقر أن يعقد لابورتا اجتماعًا مع تشافي لتحديد مستقبله، على الأغلب سيكون يوم الاثنين.
وقال الإعلامي الرياضي مارسيال لورنتي، في مقالة له بصحية "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأحد، إن"لابورتا أعاد تشافي إلى الحياة مقابل التزامه بالطاعة والتواطؤ في إخفاء الوضع الخطير الذي يعاني منه النادي ودعمه لرواية القائد السعيدة والخيالية، الذي صرح في اليوم التالي بأنني (لم أرَ كل هذه الحماسة في برشلونة منذ فترة طويلة)".
واضاف: " ومع ذلك، لم يعد تشافي مفيدًا للابورتا، الذي كان غاضبًا من الهزيمة أمام جيرونا، في اليوم الذي سمع فيه الهتافات (برشلونة نعم، لابورتا لا) في المباراة الأخيرة في مونتغويك ضد ريال سوسيداد، ما أثار مشهدًا آخر من الغضب الرئاسي المعتاد في المنصة، واكتشف لابورتا في تلك اللحظة أن تشافي لم يعد يصلح كدرع، وهو السبب الذي جعله يؤكد منصبه قبل ثلاثة أسابيع".
وتابع: "هذه هي مشكلة برشلونة الحالية، تُعطى الأولوية للمصالح الشخصية على حساب مصالح الكيان، واستغل لابورتا تصريحات تشافي الواقعية، قبل مباراة ألميريا، كعذر لتحويل أسطورة أخرى، بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورونالد كومان، مدرب الفريق السابق، إلى مناديل للاستخدام ورميها، رغم أنه قبل 3 أسابيع فقط أكد أنه (لن يُرضي من يريدون تدمير كل شيء، تشافي هو مشروعنا)".
في الموسم الحالي، خرج برشلونة خالي الوفاض بعد أن غادر المنافسة على كل البطولات.
ولعب تشافي مع برشلونة لمدة 17 عامًا، حيث شارك في 767 مباراة ونال 25 لقبًا، بما في ذلك 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و8 ألقاب للدوري الإسباني.