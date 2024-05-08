من يروض أفاعي إنتر؟

حقق إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي الثاني له في ظرف 4 سنوات بعدما نجح في التفوق على أمثال ميلان، ويوفنتوس، وبولونيا، وأتالانتا، وروما، ولاتسيو، ونابولي، في جدول البطولة بالترتيب.

إنتر نال 89 نقطة حتى الآن، وكان مرشحًا للاقتراب من الرقم القياسي للنقاط الذي يمتلكه يوفنتوس بـ102 نقطة لولا التعادل أمام كالياري، والخسارة من ساسوولو.

لكن من يوقف النادي الميلاني في السنوات المقبلة؟ وهل ينجح الفريق في أن يصنع فترة سيطرة لنفسه؟ ذلك ما نحاول فهمه في التقرير التالي:

يوفنتوس جديد

مع بداية الموسم توسم البعض خيرًا في يوفنتوس من أجل العودة للمنافسة على البطولات بعد غياب أربعة أعوام دون لقب دوري واحد.

الفريق قدم مستويات رائعة حتى يناير الماضي، وبعد ذلك بدأ الانهيار وابتعد بشكل واضح عن منافسة إنتر.

لكن البيانكونيري يملك ما يستطيع البناء عليه، فالبداية الجيدة لهذا الموسم تعطيه دفعة لإظهار ما هو أفضل في الموسم المقبل، ومن يدري ربما يستمر السباق هذه المرة حتى الجولات الأخيرة.