الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يهزم تورينو وسط أجواء احتفالية (فيديو)

سجل هاكان تشالهان أوغلو هدفين ليمنح إنتر ميلان المتوج حديثًا بلقب الدوري الإيطالي فوزًا بنتيجة 2/0 على تورينو اليوم الأحد، ليمدد مسيرته دون خسائر في الكالتشيو إلى 28 مباراة.

وشهد ملعب سان سيرو أجواء احتفالية بإلقاء الجماهير قصاصات ورقية ملونة وألعاب نارية قبل المباراة، حيث واصل مشجعو إنتر ميلان الاحتفال بلقب الدوري الذي حسمه الفريق يوم الاثنين الماضي بفوزه 2/1 على ميلان.

ويملك إنتر ميلان 89 نقطة بفارق 19 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل أربع مباريات على النهاية.

ونظم لاعبو تورينو ممرا شرفيا للاعبي إنتر ميلان أثناء دخولهم الملعب واستجاب مدرب إنتر سيموني إنزاعي لطلب الجماهير بالاحتفال معهم.