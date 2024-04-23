إنتر ميلان يهزم ميلان ويتوج بطلا للدوري الإيطالي (فيديو)

توج إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي، اليوم الاثنين، بعد فوزه 2/1 على جاره ميلان في قمة مباريات الجولة الـ33 من الكالتشيو.

وبات رصيد إنتر ميلان 20 لقبا في الدوري الإيطالي متفوقا بلقب واحد عن ميلان، ويتأخر بـ16 لقبا عن يوفنتوس البطل التاريخي للكالتشيو.

وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، افتتح فرانشيسكو أتشيربي التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 18 بضربة رأسية.

وعزز ماركوس تورام تقدم إنتر ميلان بالهدف الثاني في الدقيقة 49، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.