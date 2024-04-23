إنتر ميلان يهزم ميلان ويتوج بطلا للدوري الإيطالي (فيديو)
توج إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي، اليوم الاثنين، بعد فوزه 2/1 على جاره ميلان في قمة مباريات الجولة الـ33 من الكالتشيو.
وبات رصيد إنتر ميلان 20 لقبا في الدوري الإيطالي متفوقا بلقب واحد عن ميلان، ويتأخر بـ16 لقبا عن يوفنتوس البطل التاريخي للكالتشيو.
وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، افتتح فرانشيسكو أتشيربي التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 18 بضربة رأسية.
وعزز ماركوس تورام تقدم إنتر ميلان بالهدف الثاني في الدقيقة 49، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
وقلص فيكايو توموري النتيجة لميلان بهدف في الدقيقة 80 من ضربة رأس.
وفاز إنتر ميلان للمرة السادسة على التوالي في مواجهاته أمام ميلان، بواقع فوزين، 3 انتصارات في الدوري الإيطالي وفوزين في دوري أبطال أوروبا، وفوز في كأس السوبر الإيطالي.
ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 86 نقطة من 33 مباراة، ويتقدم بـ17 نقطة على ميلان الثاني، مع تبقي خمس جولات.
وحقق إنتر ميلان الفوز الـ27، مقابل التعادل خمس مرات وخسر مرة واحدة، في 33 مباراة في الدوري الإيطالي.
ويلعب ميلان مع يوفنتوس يوم السبت في الجولة الـ34. وودع ميلان من ربع نهائي الدوري الأوروبي، ومن دور الـ16 في كأس إيطاليا.
في حين ودع ميلان من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ومن دور الـ16 أيضا في كأس إيطاليا.