رغم رحيل النجوم.. فوز إنتر ميلان بالدوري الإيطالي يتوج عمل إنزاغي

وتعرض إنتر لهزيمة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، وتلقت شباكه 18 هدفا فقط، وهو أقل الفرق استقبالا للأهداف في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وقد حسم تتويجه باللقب قبل خمس جولات من النهاية.

وقام إنتر بعمل رائع للغاية في فترة الانتقالات، بعد نهاية الموسم الماضي؛ إذ ضم لاعبين انسجموا سريعا مع طريقة لعب النادي.

وساهم التعاقد مع المهاجم ماركوس تورام، في صفقة انتقال حر، والمدافع بنجامين بافار وحارس المرمى يان زومر من بايرن ميونخ، بإجمالي يقل عن 40 مليون يورو (42.62 مليون دولار) في توفير الحلول البديلة إثر رحيل روميلو لوكاكو، وميلان شكرينيار، وأندريه أونانا عن الفريق قبل الموسم.