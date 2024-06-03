موعد أول مباراة لمبابي مع ريال مدريد
تترقب جماهير ريال مدريد الإسباني الظهور الأول للوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأبيض.
وأعلن ريال مدريد، اليوم الاثنين، تعاقده مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم قادمة، بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وانضم مبابي إلى كتيبة بطل أوروبا بعد سنوات من المفاوضات التي ارتبط خلالها اسم نجم منتخب فرنسا بالانضمام للعملاق المدريدي.
وكان مبابي على وشك الرحيل إلى ريال مدريد في بداية الموسم الحالي، لكن المفاوضات تعثرت مع تمسك باريس سان جيرمان ببقاء اللاعب.
وأعلن ريال مدريد، في وقت سابق، إقامة معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويخوض ريال مدريد مباراته الودية الأولى ضد ميلان الإيطالي يوم 31 يوليو المقبل، على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو.
ويلعب ريال مدريد ضد منافسه التقليدي برشلونة في كلاسيكو يقام في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 أغسطس المقبل، على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد (نيو غيرسي).
وتقام المباراة الثالثة ضد تشيلسي الإنجليزي يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت.
وأعلن ريال مدريد، في بيان سابق، أن جميع اللاعبين سيكونون متاحين لخوض جولة أمريكا عدا الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم في بطولتي كأس الأمم الأوروبية أو كوبا أمريكا.
ويتحدد أول ظهور للنجم الفرنسي مبابي مع ريال مدريد وفقًا لموقف الديوك في أمم أوروبا القادمة.
وحال تأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي (يورو 2024)، سيغيب مبابي عن جولة الولايات المتحدة الأمريكية، ويتأجل ظهوره الأول إلى يوم 14 أغسطس المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي.
ورفض ريال مدريد بشكل رسمي مشاركة مبابي في أولمبياد باريس.