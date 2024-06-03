موعد أول مباراة لمبابي مع ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد، في وقت سابق، إقامة معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض ريال مدريد مباراته الودية الأولى ضد ميلان الإيطالي يوم 31 يوليو المقبل، على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو.

ويلعب ريال مدريد ضد منافسه التقليدي برشلونة في كلاسيكو يقام في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 أغسطس المقبل، على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد (نيو غيرسي).

وتقام المباراة الثالثة ضد تشيلسي الإنجليزي يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت.