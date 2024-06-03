تعليق ساخر من مدرب فرنسا على رفض مبابي المشاركة في أولمبياد باريس

علق النجم السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، تيري هنري، الذي يشغل منصب مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، على غياب هداف المنتخب كيليان مبابي عن القائمة التي ستمثل فرنسا في الألعاب الأولمبية باريس 2024 بين 24 يوليو و10 أغسطس المقبلين.

وقال هنري في كلمة توضيحية لاختياراته للاعبي فرنسا لأقل من 23 عاما، اليوم الإثنين إنه لن يغلق الباب نهائيا أمام مبابي، النجم المقبل لريال مدريد للانضمام لفرنسا في الألعاب الأولمبية.

وأعلن تيري هنري عن قائمة من 25 لاعبا استعدادا للمشاركة في منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وتضمنت تشكيلة هنري مفاجآت عديدة لعل أبرزها عدم دعوة المهاجم كيليان مبابي والذي كان مرشحًا لأن يتواجد ضمن القائمة لخوض الأولمبياد كونها ستقام في فرنسا، فضلا عن أن وجود مبابي سيعزز حظوظ بلاده المرشحة للظفر بالميدالية الذهبية.

وكان ريال مدريد أعلن منذ أكثر من شهر عن أنه لن يسمح بانضمام لاعبيه إلى المنتخبات الأولمبية خلال الألعاب في مقابل خوضهم طبعا منافسات كأس أمم أوروبا (14 يونيو ـ 14 يوليو)، فيما أكدت مصادر أخرى أن من بين شروط تعاقد الفريق الملكي مع مبابي هو عدم مشاركته في منافسات باريس 2024.